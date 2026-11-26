Una huella de selenio revela cómo la Tierra recicla antiguas placas tectónicas para formar una nueva corteza oceánica Los científicos encontraron que la corteza reciclada juega un papel crucial en la formación de nuevo fondo oceánico, utilizando un modelo que muestra cómo se generan basaltos en las dorsales marinas.

Un estudio del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra revela que la corteza oceánica antigua regresa al lecho marino, manteniendo su huella geoquímica durante millones de años.

Un estudio del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra revela que la corteza oceánica antigua regresa al lecho marino, manteniendo su huella geoquímica durante millones de años. Ilustración LR

Una fracción de la corteza oceánica antigua que desciende al manto terrestre regresa después al lecho marino. Un grupo investigador encabezado por el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC) empleó isótopos de selenio para seguir el recorrido de dichos restos y aclarar su integración en las rocas ígneas de las dorsales oceánicas, hallazgo difundido en Science Advances.

Desde que la tectónica de placas cobró fuerza en los años sesenta, la ciencia buscó entender el destino de los fragmentos litosféricos subducidos bajo otra placa. Esta investigación demuestra que tales materiales mantienen su huella geoquímica durante millones o miles de millones de años. Según María Isabel Varas-Reus, coautora de la Universidad de Chile, el circuito superficial representa "solo la mitad visible" del fenómeno.

¿Cómo rastrean los isótopos de selenio las placas tectónicas en el manto?

La comparación entre la peridotita del manto y los basaltos de las dorsales oceánicas destapó una anomalía química. Al fundirse esa roca profunda, el magma retiene su firma isotópica de selenio, pero las lavas basálticas exhibieron mayor abundancia de variantes ligeras, señal de un aporte adicional.

Comparación de los valores de δ 82 Se de piroxenitas con granate (este estudio) con los principales yacimientos de silicatos. Foto: Science Advances

Para hallar el origen de ese exceso, el equipo analizó piroxenitas con granate en los macizos de Ronda, Málaga (España), y Beni Bousera, Marruecos. En ambos enclaves, el empuje geológico elevó hacia la superficie masas litosféricas que suelen yacer a decenas de kilómetros bajo tierra.

Vía en dos etapas para la contribución de la corteza oceánica subducida a la heterogeneidad del manto y la génesis de MORB. Foto: Science Advances

Los registros ubicaron dichas piroxenitas entre el perfil del manto primitivo y los basaltos marinos. Stephan König, líder de la investigación, señaló que "su huella de selenio coincidía con esa señal que faltaba por explicar", lo que conectó la disparidad de los basaltos con restos corticales arrastrados por zonas de subducción.

Sistemática de isótopos y elementos de selenio en el modelo de fusión en dos etapas. Foto: Science Advances

¿Qué papel cumple la corteza reciclada en el origen del nuevo fondo oceánico?

A partir de mediciones experimentales, el grupo investigador construyó un modelo con la presión y temperatura de las reacciones litosféricas profundas. El cálculo muestra que una fracción de la placa sumergida muta en eclogita y, tras una fusión parcial, expulsa un fluido que penetra en el manto vecino para generar piroxenitas.

En las dorsales oceánicas, el ascenso del manto por la separación tectónica reduce la presión y desencadena su derretimiento parcial. Durante ese proceso, piroxenitas y remanentes eclogíticos nutren el magma: una porción cristaliza bajo el piso marino y el resto emerge, enfría y crea basaltos que engrosan la cuenca submarina.

El modelo indica que basta un aporte menor al 10% de corteza reciclada en el material fundido bajo las dorsales para replicar la firma de selenio registrada, informa la Agencia SINC. Este umbral sirve para estimar el flujo de materia entre la superficie y el interior planetario y perfeccionar los cálculos globales de dicho ciclo.