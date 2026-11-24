Final de la ‘Emperatriz Divorciada’: ¿A qué hora y dónde ver los capítulos 9 y 10 de la serie coreana? 'La emperatriz divorciada' llega a su esperado desenlace este 25 de noviembre con el estreno de sus dos últimos episodios. Conoce los horarios y las plataformas para ver el final del exitoso k-drama.

El exitoso K-drama se despide por todo lo alto de Disney Plus este miércoles 24 de noviembre. Composición LR. Instagram

El exitoso K-drama se despide por todo lo alto de Disney Plus este miércoles 24 de noviembre. Composición LR. Instagram

'La emperatriz divorciada' está a punto de llegar a su fin. La serie coreana de fantasía romántica, conocida internacionalmente como 'The Remarried Empress', estrenará sus capítulos 9 y 10 el miércoles 25 de noviembre de 2026. Pero estos episodios podrán resolver los conflictos que involucran a Navier, Sovieshu, Rashta y Heinrey.

Desde su lanzamiento, esta producción ha captado la atención de los seguidores del k-drama gracias a una trama ambientada en un universo imperial, donde las relaciones sentimentales y las disputas por el poder marcan el destino de sus protagonistas. La historia gira en torno a Navier, una emperatriz que enfrenta una traición cuando su esposo se enamora de una esclava y le solicita el divorcio. Ante esta situación, ella acepta separarse, pero con una condición.

¿Cuándo se estrenan los últimos capítulos de 'La emperatriz divorciada' y dónde ver la serie?

Los episodios 9 y 10 de 'La emperatriz divorciada' estarán disponibles el miércoles 25 de noviembre de 2026. Ambos capítulos llegarán de manera simultánea para presentar el desenlace de esta serie coreana, que ha desarrollado durante diez entregas los enfrentamientos sentimentales y políticos entre sus personajes.

En cuanto a su distribución, los espectadores internacionales pueden seguir el k-drama a través de Disney+. A través de esta plataforma, los seguidores del popular drama coreano tendrán la posibilidad de conocer cómo termina el enfrentamiento entre Navier, Sovieshu y Rashta. Además, conocerán el futuro de la protagonista junto al príncipe Heinrey.

Estos son los horarios anunciados para el lanzamiento del desenlace

Estados Unidos: 12.00 a. m. (PT) / 03.00 a. m. (ET).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 02.00 a. m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 03.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 04.00 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 05.00 a. m.

España: 09.00 a. m.

¿Qué ocurrió en el episodio 8 de 'La emperatriz divorciada'?

¡Atención, spoilers! Antes del estreno de los capítulos finales, el octavo episodio dejó varios conflictos que podrían determinar el rumbo de la historia. Uno de los momentos más importantes ocurrió cuando Sovieshu decidió divorciarse de Navier después de recibir información de la gran duquesa Albani sobre un supuesto secreto de la infancia de la emperatriz.

Según lo revelado, unas galletas habrían afectado la capacidad de Navier para tener hijos. Tras conocer esta información, el emperador revisó las normas de sucesión y concluyó que los descendientes de una amante no podían heredar el trono. Por ello, comenzó a considerar la posibilidad de convertir a Rashta en emperatriz y le pidió mantener el asunto en secreto.