Final explicado de Hermanastras: descubre si Cenicienta logra corregir su pasado en la película animada de Netflix 'Hermanastras' ('Steps') transforma el cuento de Cenicienta con una historia de magia, identidad y segundas oportunidades. Descubre qué ocurre con Lilith, Margot y los demás personajes en el desenlace.

La historia de Cenicienta tiene una nueva interpretación con 'Hermanastras' ('Steps'), la película de animación de Netflix que cambia el protagonismo del relato tradicional para centrarse en Lilith y Margot, las hermanastras de la joven que perdió su zapato de cristal. La producción presenta una aventura fantástica en la que los conflictos familiares, la identidad cultural y las decisiones del pasado modifican el destino de todo un reino.

La trama comienza cuando Lilith, cansada de permanecer a la sombra de Cenicienta, roba la varita del Hada Madrina junto a Margot para intervenir en el baile real. Sin embargo, el plan desencadena una serie de acontecimientos inesperados que involucran a Priscilla, una joven dispuesta a alterar la historia para conseguir el amor del príncipe. En medio del caos, las protagonistas tendrán que colaborar para recuperar el equilibrio, aunque el desenlace tomará un rumbo diferente al del cuento conocido.

¿De qué trata 'Hermanastras'? La película de Netflix que reinventa Cenicienta

En 'Hermanastras', Lilith quiere dejar de ser un personaje secundario en la historia de Cenicienta. Por eso, decide robar la varita del Hada Madrina con ayuda de Margot y convertir el baile real en una fiesta gótica.

El plan sale mal cuando Margot se transforma en rana y Priscilla consigue apoderarse del objeto mágico. La joven utiliza sus poderes para convencer al príncipe de que ella es su verdadero amor, modificando los acontecimientos del cuento tradicional.

Para recuperar el orden, Lilith debe aliarse con Cenicienta y emprender una aventura que incluye bosques encantados y trolls moteros. Durante el recorrido conocen a Gef, un trol que se convierte en un importante compañero de las protagonistas.

¿Qué sucede con Cenicienta, Lilith y Margot al final de 'Hermanastras'?

El desenlace de la película de Netflix comienza cuando las protagonistas consiguen que el príncipe pruebe el zapato de cristal a Cenicienta antes de la medianoche. Aunque parecen haber recuperado el rumbo de la historia, todavía queda suficiente magia para viajar en el tiempo.

Cenicienta tiene la oportunidad de corregir el pasado, pero decide ir más atrás de lo necesario. En lugar de limitarse a impedir que Priscilla robe la varita, regresa a su infancia para cambiar la manera en que trató a sus hermanastras.

En la nueva línea temporal, elige apoyar a Lilith y Margot cuando se sentían rechazadas y excluidas. Esta decisión transforma sus vidas y evita que ambas tengan que ocultar su herencia de Asia Oriental.

El cambio también modifica el destino de Priscilla, quien deja de convertirse en la villana de la historia y termina integrada al grupo. Además, los trolls, anteriormente marginados por los habitantes de Alouette, son recibidos por la comunidad.

Final explicado de 'Hermanastras': ¿qué pasa con Priscilla, Li Mei y los romances?

La transformación también alcanza a Li Mei, madre de Lilith y Margot. En esta nueva realidad, deja de dirigir una fábrica de moda rápida y abre una boutique que combina elementos de la moda europea y asiática. Su negocio prospera cuando la cultura familiar comienza a ser valorada.

Por su parte, Cenicienta y el príncipe terminan juntos, aunque su reencuentro ocurre de manera natural en un mercado local. Ya no necesitan una varita mágica, una calabaza o la presión de la medianoche para encontrar el amor.

Lilith también tiene su propia oportunidad romántica con Gef, el trol interpretado por Young Mazino. Cenicienta organiza discretamente un baile al que invita a los trolls mediante invitaciones doradas. Allí, su hermanastra conoce a Gef y ambos parecen enamorarse rápidamente.

Este encuentro tiene un significado especial porque Cenicienta parece ser la única que recuerda los acontecimientos de la línea temporal original. Por eso, facilita que Lilith pueda conocer al trol y comenzar una nueva historia.