25N: El legado feminista de Ana Mendieta llega al cine La colombiana Michu Cure anuncia el proyecto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Una artista que habló, a través de su obra, del desarraigo, de la violencia machista, de la naturaleza y de la identidad. Tras su muerte, Ana Mendieta se convirtió en un ícono feminista y parte de su historia se verá en un proyecto protagonizado por la actriz colombiana Michu Cure, radicada en Los Ángeles. “Hacer la película y representarla a ella no tiene sentido a menos de que sea verdadero, de que sea fructífero”, afirma Cure en un comunicado enviado a La República.

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Nacida en La Habana en 1948, Mendieta fue enviada junto con su hermana a Estados Unidos en su niñez, durante la Revolución cubana. Vivió en orfanatos y en hogares de acogida. A pesar de ello, pudo estudiar en la Universidad de Iowa y logró ser una figura del arte contemporáneo latinoamericano con su producción audiovisual, esculturas y pinturas. Su compromiso contra la violencia machista la llevó a crear piezas artísticas, sobre todo, una aclamada obra para concientizar tras el asesinato de la estudiante Sarah Ann Ottens.

La artista creó Rape Scene (Escena de violación), una performance que presentó en su departamento para mostrar con su cuerpo el nivel de crueldad de la misoginia: la violencia de un hombre que odia a las mujeres.

Pero cuando su carrera y su discurso recorrían Estados Unidos, la artista perdió la vida en situaciones que aún no son claras. "Circunstancias que aún causan controversia y que incluyen un polémico juicio", sostuvo la BBC en octubre. Mendieta falleció en 1985 al caer de la ventana de su departamento de Nueva York. Su esposo, el escultor y poeta Carl Andre, llamó a la policía y alegó que fue un suicidio. Fue acusado de asesinato, pero absuelto del caso, aunque cambió su versión. "Figura clave del minimalismo que fue juzgado y absuelto de asesinato, ha fallecido a los 88 años", tituló la prensa de Estados Unidos en el obituario de 2024.

El cortometraje está inspirado en la vida y la obra de la artista, con un enfoque que busca generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres. La producción será dirigida por Ian de León y contará con el guion de Elizabeth Mackessy. “Usualmente, una película tiene a la actriz que interpreta a la artista y a otro artista que hace las obras. Aquí, Ana tiene que crear mientras la estamos grabando”, comenta Michu Cure.



El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) anunció para el próximo año Ana Mendieta: A Retrospective, la primera retrospectiva integral de la artista cubano-estadounidense en Estados Unidos en más de 20 años. La actriz colombiana se ha referido a lo que la une con la artista cubana. “Yo con las injusticias no me puedo quedar callada. No queremos mostrar a las víctimas solo como víctimas. Queremos mostrar el dolor y, al mismo tiempo, que a esas mujeres no les quitaron la belleza, ni el amor, ni la dulzura. Siguen siendo las mujeres que son”.