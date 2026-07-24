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'Bleach: Thousand-Year Blood War', parte 4: fecha, hora de estreno, canal y todo sobre el final del anime

La cuarta y última temporada del anime 'Bleach: Thousand-Year Blood War', titulada 'The Calamity', llega al streaming y promete darle un cierre épico a la historia de Ichigo Kurosaki.

Última parte d 'Bleach: Thousand-Year Blood War' tendrá 10 capítulos.
Última parte d 'Bleach: Thousand-Year Blood War' tendrá 10 capítulos. | Foto: Ideal News Centre
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El final de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' llega con su cuarta y última parte, titulada 'The Calamity'. Tras una intensa espera, el anime se prepara para cerrar con episodios que prometen intensidad y fidelidad al manga original de Tite Kubo, una obra que marcó a toda una generación con la historia de Ichigo Kurosaki y sus amigos.

La expectativa es alta, pues esta entrega se estrena tras el lanzamiento en cines de la película que incluyó los tres primeros capítulos. Esta estrategia reforzó la emoción de los seguidores antes de la llegada oficial a plataformas de streaming y confirmó que la batalla decisiva del arco de la 'Guerra Sangrienta de los Mil Años' será la más épica de todas.

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¿Cuándo y dónde se estrena la temporada 4 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War'?

El primer episodio de la temporada 4 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se estrena el sábado 25 de julio de 2026. En Japón se verá por TV Tokyo, mientras que en Estados Unidos estará disponible en Hulu y en Latinoamérica a través de Disney+.

La emisión marca el inicio de un calendario semanal que se extenderá hasta septiembre, con un total de 10 capítulos que cerrarán la guerra entre los Shinigamis y los Quincys.

¿A qué hora se estrena el capítulo 1 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War'?

Cada capítulo de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' parte 4 se estrenará en simultáneo en distintas regiones, con horarios adaptados a cada zona. Estos aseguran que la comunidad global de fans pueda seguir el desenlace de la historia de Ichigo Kurosaki casi al mismo tiempo y vivir en comunidad el cierre de uno de los shonen más aclamados de las últimas décadas.

  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 9.30 a. m.
  • México y Centroamérica: 8.30 a. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10.30 a. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 11.30 a. m.
  • España: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos: 7.30 a. m. (PT) / 10.30 a. m. (ET).

Lo que debes saber de la temporada final de 'Bleach: Thousand-Year Blood War'

La cuarta parte de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', 'The Calamity', será el clímax de la guerra contra Yhwach y los Quincys. El villano supremo absorbe el poder del Rey Espiritual y amenaza con reconfigurar la existencia misma, obligando a Ichigo y sus aliados a ascender al Palacio Real de la Sociedad de Almas para detener la destrucción definitiva.

El anime está producido por PIERROT FILMS, división de Studio Pierrot, bajo la dirección de Hikaru Murata, y contará con 10 episodios que incluirán escenas inéditas supervisadas por Tite Kubo. La música también juega un papel clave: el opening será 'I-BULL' de jo0ji y el ending, 'Rasen', está a cargo de 9Lana. Se anticipa un desenlace que reafirme por qué 'Bleach' se convirtió en un fenómeno cultural y referente del anime a nivel mundial.

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