¿'Sin senos sí hay paraíso 4' en Netflix? Descubre dónde ver todos los capítulos de la serie colombiana La cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' ya se estrenó en Telemundo. Descubre si estará disponible en Netflix y qué opciones existen para ver todos sus capítulos en Estados Unidos y Latinoamérica.

'Sin senos sí hay paraíso 4' se estrenó el lunes 16 de noviembre. Foto: Composición LR

'Sin senos sí hay paraíso 4' se estrenó el lunes 16 de noviembre. Foto: Composición LR

La historia de Catalina Santana vuelve a la pantalla con una nueva temporada de 'Sin senos sí hay paraíso 4', la producción colombiana que recupera a varios de los personajes más recordados de la franquicia. El regreso de Carmen Villalobos, Majida Issa, Gregorio Pernía y Catherine Siachoque marca esta nueva etapa, que incorpora conflictos relacionados con el negocio de las cámaras web, las redes criminales y las disputas de poder en Medellín.

Con el lanzamiento de los nuevos episodios, una de las principales dudas de los seguidores es dónde ver la serie en streaming y si llegará próximamente a Netflix. La distribución de esta entrega depende del territorio: en Estados Unidos, el público puede seguirla por Telemundo y Peacock, mientras que Disney+ confirmó su incorporación al catálogo latinoamericano para el 16 de diciembre de 2026.

¿Sin senos sí hay paraíso 4 en Netflix? Esto es todo lo que se sabe

Por ahora, Sin senos sí hay paraíso 4 no tiene una fecha de estreno confirmada en Netflix. Aunque la plataforma cuenta con producciones de distintos géneros y títulos latinoamericanos, no se ha comunicado que vaya a incorporar esta nueva temporada a su catálogo.

Por ello, quienes esperan encontrar los episodios en el servicio deben tener en cuenta que no existe información oficial que respalde esa posibilidad.

Para los espectadores de Latinoamérica, Disney+ confirmó que la temporada estará disponible desde el miércoles 16 de diciembre de 2026, con todos los episodios habilitados desde la fecha de lanzamiento.

¿Cómo ver Sin senos sí hay paraíso 4 en Estados Unidos?

Los espectadores que se encuentren en Estados Unidos tienen dos opciones principales para seguir la cuarta temporada: la señal televisiva de Telemundo y el servicio de streaming Peacock. La cadena anunció el estreno para el 16 de noviembre de 2026, a las 9.00 p. m. (hora del Este) y 8.00 p. m. (hora del Centro).

Peacock permite acceder a la producción desde su plataforma digital, a través de dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y navegadores web. Los usuarios pueden consultar la disponibilidad de los episodios y las condiciones de acceso directamente en el servicio.

Por su parte, Telemundo también ofrece información sobre la ficción en su página oficial, donde publica avances, novedades, detalles del elenco y contenido relacionado con los capítulos. Esta alternativa permite mantenerse al tanto de la emisión y consultar los materiales promocionales de la producción.

Estas son las principales opciones para el público estadounidense:

Telemundo: emisión televisiva de la serie desde el 16 de noviembre de 2026, a las 9.00 p. m. (hora del Este) / 8.00 p. m. (hora del Centro).

emisión televisiva de la serie desde el 16 de noviembre de 2026, a las 9.00 p. m. (hora del Este) / 8.00 p. m. (hora del Centro). Peacock: plataforma de streaming para consultar y ver la producción en Estados Unidos.

plataforma de streaming para consultar y ver la producción en Estados Unidos. Netflix: no cuenta con una fecha de lanzamiento anunciada para esta temporada.

¿Cuándo llega Sin senos sí hay paraíso 4 a Disney+ en Latinoamérica?

Los seguidores de la producción en Latinoamérica tendrán que esperar hasta el 16 de diciembre de 2026 para acceder a la nueva temporada mediante Disney+. La plataforma confirmó que publicará todos los episodios desde esa fecha, por lo que los suscriptores podrán disfrutar de la historia sin depender de un lanzamiento semanal.

El anuncio fue realizado por Disney+ Latinoamérica el 6 de noviembre de 2026. Según la información oficial, la entrega retoma la historia de Catalina Santana y Aurelio 'El Titi' Jaramillo, quienes intentan reconstruir sus vidas después de los acontecimientos anteriores.

La trama también incorpora el regreso de Yésica Beltrán, conocida como 'La Diabla', cuya rivalidad con Catalina vuelve a convertirse en uno de los principales motores del relato.

A este conflicto se suma el entorno de la industria de las cámaras web en Medellín, donde se desarrollan situaciones relacionadas con la explotación de mujeres vulnerables y las organizaciones criminales.