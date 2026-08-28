'Bleach TYBW' parte 4, capítulo 6: a qué hora sale y dónde ver el anime

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La recta final de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' sigue elevando la tensión con cada entrega. El capítulo 6 de la parte 4 llega el sábado 29 de agosto de 2026 y promete escenas decisivas que marcarán el desenlace del enfrentamiento contra Yhwach. La expectativa es enorme, pues el anime se acerca a su cierre definitivo con adaptaciones fieles al manga y secuencias inéditas supervisadas por Tite Kubo.

El estreno no solo mantiene en vilo a los seguidores por lo que ocurrirá con Ichigo Kurosaki y sus aliados, sino también por las revelaciones que podrían cambiar el rumbo de la historia. Tras el sacrificio de Orihime Inoue en el episodio anterior —un momento completamente nuevo que remeció las redes sociales—, la incógnita sobre su destino y el impacto en la batalla principal se convierte en uno de los puntos más comentados por la comunidad.

¿Cuándo y dónde ver el capítulo 6 de ‘Bleach TYBW’ parte 4?

El capítulo 6 de la parte 4 de ‘Bleach TYBW’ se estrena el sábado 29 de agosto de 2026 en Disney+ para Latinoamérica y en Hulu para Estados Unidos. En Japón se transmitirá a través de TV Tokyo.

En el episodio previo, los fanáticos fueron testigos de la reivindicación y el sacrificio de Orihime para salvar a Ichigo, un momento que dejó abierta la duda sobre su futuro y que intensificó la tensión en torno al destino del protagonista. Esa escena se convirtió en el eje de las especulaciones y prepara el terreno para un capítulo cargado de dramatismo.

¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de ‘Bleach TYBW’ parte 4?

Los fans en Japón podrán disfrutar del capítulo 6 de la parte 4 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' a las 11.00 p. m. por TV Tokyo, mientras que en Perú el episodio estará disponible a las 9.30 a. m. en Disney+. Los horarios difieren por país, por lo que se recomienda consultar en el listado a continuación.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 9.30 a. m.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: 8.30 a. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10.30 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 11.30 a. m.

España: 4.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 a. m. (PT) / 10.30 a. m. (ET).

Más allá de la emoción por el nuevo capítulo de ‘Bleach TYBW’, circulan en redes sociales filtraciones sobre lo que podría ocurrir en este episodio. Se habla de derrotas protagonizadas por los amigos de Ichigo y escenas post-créditos que conectarían directamente con capítulos clave del manga. No obstante, se trata de spoilers no confirmados, por lo que la expectativa se mantiene hasta el estreno oficial.