Estrenos Noviembre 2026: películas y series nuevas en Netflix, Prime Video, Apple TV y otras plataformas de streaming Conoce la lista completa de estrenos de noviembre 2026 en Netflix, Prime Video, Apple TV+ y Disney+. Descubre las fechas de lanzamiento, sinopsis y el reparto de las películas y series más esperadas de este mes.

Esta es la lista de los estrenos más esperados de noviembre. Composición LR. Instagram

Esta es la lista de los estrenos más esperados de noviembre. Composición LR. Instagram

Noviembre arranca con una renovada cartelera en el mundo del streaming, ideal para los amantes de las maratones de fin de semana. Durante este mes, gigantes como Netflix, Prime Video, Apple TV+ y Disney+ apuestan por el regreso de aclamadas franquicias, así como por ambiciosas películas biográficas, dramas bélicos y ficciones distópicas que prometen liderar las tendencias globales.

Entre las principales novedades que aterrizan en el catálogo digital destacan la esperada película 'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra', junto a superproducciones seriadas como la tercera entrega de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' y 'Blade Runner 2099'. Si buscas qué ver en casa, revisa esta guía detallada con las fechas de estreno, tramas y actores que encabezan los lanzamientos más importantes de la temporada.

'Palomas negras' (Temporada 2)

La exitosa serie de espionaje británico vuelve con una nueva tanda de episodios cargados de intriga política y acción en las calles de Londres. En esta segunda entrega, Helen Webb deberá lidiar con las secuelas de sus decisiones pasadas mientras una nueva amenaza clandestina pone en jaque tanto su fachada familiar como la seguridad de la organización secreta para la que opera en las sombras.

Su lanzamiento oficial en el catálogo de Netflix está programado para el 5 de noviembre. El reparto principal vuelve a estar liderado por los aclamados actores Keira Knightley, Ben Whishaw y Sarah Lancashire.

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' (Temporada 3)

La épica batalla por el control de la Tierra Media alcanza su punto más oscuro con el esperado retorno de la superproducción basada en la obra de J.R.R. Tolkien. Los nuevos capítulos mostrarán el avance implacable de Sauron en su empeño por forjar el Anillo Único, mientras los elfos, enanos y hombres intentan unir fuerzas para enfrentar los planes del misterioso Mago Oscuro.

Los cuatro primeros episodios se estrenan el 11 de noviembre a través de Prime Video, con nuevos lanzamientos semanales cada miércoles. El elenco cuenta con las actuaciones estelares de Morfydd Clark, Charlie Vickers, Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Daniel Weyman, Ciarán Hinds y Jamie Campbell Bower.

'12 12 12'

Este frenético thriller criminal entrelaza tres etapas clave de un golpe maestro: la minuciosa planificación, la ejecución y la desesperada huida tras el asalto a una cámara acorazada oculta en las calles de Zúrich. La trama sigue el intenso juego del gato y el ratón por toda Europa entre un agente del FBI en horas bajas y un experimentado delincuente cuyos caminos colisionan en una operación de alto riesgo.

La miniserie hará su debut mundial el 13 de noviembre en exclusiva por la plataforma Apple TV+. El reparto de lujo que da vida a esta historia de suspenso y giros inesperados está encabezado por Anthony Mackie, Jamie Dornan, Jack Kesy y Kali Reis.

'Madden'

Bajo la dirección de David O. Russell, esta película biográfica retrata el fascinante recorrido de John Madden, la leyenda de la NFL que pasó de ganar el Super Bowl como entrenador de los Raiders a convertirse en el comentarista deportivo más influyente de Estados Unidos. La cinta explora especialmente su estrecha amistad con el propietario Al Davis y su histórica incursión en la industria tecnológica al impulsar la famosa franquicia de videojuegos Madden NFL.

El esperado largometraje estará disponible a nivel global a partir del 18 de noviembre en Prime Video. La producción cinematográfica reúne a un elenco multiestelar conformado por Nicolas Cage, Christian Bale, Kathryn Hahn, John Mulaney, Sienna Miller y Shane Gillis.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' (Temporada 3)

La exitosa saga juvenil de fantasía continúa su camino adaptando La maldición del titán, el tercer libro de la popular serie literaria escrita por Rick Riordan. En esta nueva aventura, Percy junto a sus amigos deberán emprender una arriesgada búsqueda cuando la diosa Artemisa desaparece, enfrentándose a una antigua profecía y al despertar de una bestia capaz de destruir el Olimpo.

Su estreno está fijado para el 20 de noviembre en el catálogo de Disney+ con el lanzamiento de sus dos primeros capítulos. El elenco juvenil regresa con Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri y Charlie Bushnell, a quienes se suman nuevas incorporaciones como Tamara Smart, Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie.

'Blade Runner 2099'

El universo futurista inmortalizado en el cine por Ridley Scott se expande con una miniserie situada cinco décadas después de los eventos de Blade Runner 2049. En una ciudad de Los Ángeles distópica donde Cora, una fugitiva acostumbrada a cambiar de identidad para sobrevivir, se ve obligada a formar una alianza con Olwen, una replicante veterana a la que le quedan pocos días de vida, tras descubrir una conspiración que amenaza la metrópoli.

Esta ambiciosa apuesta de ciencia ficción se estrena el 25 de noviembre por Prime Video. El reparto principal está encabezado por la ganadora del Óscar Michelle Yeoh junto a la estrella de Euphoria, Hunter Schafer.

'Mosquito Bowl'

Dirigida por Peter Berg, esta película dramática se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor. La historia sigue a un grupo de jóvenes estrellas del fútbol americano universitario que deciden enlistarse en los Marines de Estados Unidos, donde mientras se preparan para la sangrienta invasión de Okinawa, organizan un histórico e inolvidable partido en la isla de Guadalcanal en la víspera de Navidad de 1944.

El largometraje llegará al catálogo global de Netflix el 25 de noviembre. El reparto juvenil que protagoniza esta cinta de camaradería y supervivencia está encabezado por Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson y Tom Francis.