Más de 12 horas de lluvia torrencial en Iquitos: Senamhi advierte fuertes precipitaciones y vientos La lluvia comenzó alrededor de las 10.00 p. m. del miércoles 25 y continuó durante la mañana de este jueves 26. El Senamhi pronostica lluvias de moderada a fuerte intensidad y ráfagas de viento en Iquitos y distritos cercanos.

Iquitos soportó más de 12 horas de lluvia torrencial este miércoles, afectando diversas zonas y generando alertas sobre posibles inundaciones y acumulación de agua. | composición LR

Iquitos soportó más de 12 horas de lluvia torrencial este miércoles, afectando diversas zonas y generando alertas sobre posibles inundaciones y acumulación de agua. | composición LR

La ciudad de Iquitos, capital de Loreto, soportó más de 12 horas de lluvia torrencial desde la noche del miércoles. La precipitación comenzó alrededor de las 10.00 p. m. y continuó durante la mañana de este jueves 26, afectando a diferentes zonas de la ciudad.

Durante la madrugada, las lluvias estuvieron acompañadas de relámpagos y truenos. Ante las condiciones meteorológicas, se recomendó a la población tomar precauciones frente a posibles inundaciones y acumulación de agua.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

El episodio de precipitaciones ocurre en medio del pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que había advertido sobre condiciones variables en Iquitos y distritos cercanos durante este jueves 26 y viernes 27 de noviembre.

Senamhi pronostica lluvias y vientos en Iquitos

El representante del Senamhi Loreto, Marco Paredes, señaló que, entre este jueves 26 y viernes 27, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en Iquitos y zonas aledañas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de vientos sostenidos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, por lo que se recomendó a la población mantenerse alerta ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

El panorama meteorológico cambiaría durante el fin de semana. Para el sábado 28 de noviembre se prevé una mejora sustancial de las condiciones del tiempo en toda la jurisdicción.

Iquitos alcanzaría una sensación térmica de 39 °C el sábado

Según las proyecciones meteorológicas, la jornada del sábado iniciaría con cielos despejados y una temperatura mínima de 23 °C. Durante el día, la temperatura aumentaría progresivamente hasta alcanzar una máxima de 34 °C.

La sensación térmica podría llegar a los 39 °C, en una jornada con una probabilidad de lluvias escasa, por lo que se espera un ambiente predominantemente caluroso y seco en Iquitos.

Ante este cambio brusco de las condiciones meteorológicas, el especialista recomendó tomar previsiones tanto frente a las ráfagas de viento previstas como ante las altas temperaturas del fin de semana.