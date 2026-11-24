‘Coquito, la película’ llega a los cines peruanos: tráiler, trama, elenco y estreno del filme inspirado en la vida del maestro Everardo Zapata La historia del creador del emblemático libro 'Coquito' llega a la pantalla grande. La película peruana, dirigida por Eduardo Guillot, retrata la vocación del maestro Everardo Zapata y el origen de su reconocido método de enseñanza.

La historia detrás de uno de los libros escolares más recordados del Perú llegará a las salas de cine con 'Coquito, la película', una producción nacional inspirada en la vida de Everardo Zapata Santillana, el maestro arequipeño que creó el emblemático texto de lectoescritura utilizado por millones de niños en el país y Latinoamérica. El filme busca recuperar la trayectoria del educador y mostrar las circunstancias que lo llevaron a desarrollar un método propio para enseñar a leer y escribir.

Dirigida por Eduardo Guillot, esta película peruana reconstruye una etapa decisiva en la vida del docente, marcada por su llegada a Punta de Bombón, en Arequipa, y los desafíos que enfrentó para transformar la enseñanza en una comunidad rural. La producción también presenta la amistad entre el maestro y un niño llamado Coquito, cuyo sueño de reencontrarse con su madre enferma se convierte en uno de los ejes emocionales de la historia.

¿De qué trata 'Coquito, la película'?

'Coquito, la película' presenta una historia ambientada en la década de 1950, cuando Everardo Zapata Santillana llega a Punta de Bombón, en la región Arequipa, para fundar una escuela. Durante sus primeros días como docente, el educador descubre que el método oficial de enseñanza no consigue que sus estudiantes aprendan a leer con facilidad. Ante esta dificultad, decide desarrollar un sistema propio que responda a las necesidades de los niños de la comunidad.

Sin embargo, su propuesta no encuentra aceptación inmediata. El maestro debe enfrentarse a las autoridades educativas para defender su iniciativa y demostrar que existen otras formas de acercar a los menores a la lectura.

Este conflicto constituye uno de los principales elementos de la trama, que aborda las dificultades de la enseñanza rural y la perseverancia de un docente dispuesto a cambiar los métodos tradicionales.

En medio de este proceso aparece Coquito, un niño que tiene el anhelo de reencontrarse con su madre enferma. El vínculo que establece con Everardo Zapata adquiere un papel importante en el desarrollo del relato y permite mostrar el lado humano del protagonista.

La amistad entre ambos acompaña una historia que combina educación, infancia, familia y vocación docente.

Reparto oficial de la película inspirada en Everardo Zapata

El elenco de 'Coquito, la película' está encabezado por Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo Zapata Santillana, el maestro que desarrolló el conocido método de lectoescritura. A su lado participa Lucas Mamani, encargado de dar vida al niño que lleva el nombre del emblemático libro y que tiene un papel central en la historia.

La actriz Elisa Costa también forma parte del reparto y asume el personaje de Lucía. Uno de los aspectos destacados de la producción es la participación de Lucas Mamani, quien debuta en la actuación cinematográfica con esta película.

La dirección de la película está a cargo de Eduardo Guillot, cineasta peruano vinculado a la realización de producciones nacionales. El proyecto cuenta con la participación de Star Films y contempla escenarios relacionados con la historia del educador en la región Arequipa.

Para la ambientación de la historia, el equipo de producción trabajó con locaciones de Punta de Bombón y Cocachacra, dos localidades arequipeñas vinculadas al contexto en el que se desarrolla el relato.

La elección de estos espacios permite reconstruir el entorno rural de la década de 1950 y acercar la narración a los escenarios donde se sitúa la historia del maestro.

¿Cuándo se estrena 'Coquito, la película'?

'Coquito, la película' tiene previsto su estreno nacional para el jueves 26 de noviembre de 2026. La producción llegará a las salas de cine peruanas con una historia basada en la trayectoria de Everardo Zapata y el origen de uno de los materiales educativos más reconocidos del país.

La fecha de lanzamiento convierte a esta producción en uno de los estrenos peruanos programados para noviembre de 2026. Su llegada a la cartelera permitirá que el público conozca una versión cinematográfica de los acontecimientos que inspiraron al maestro arequipeño a crear su método de enseñanza.

El proyecto también pone en primer plano la importancia histórica del libro 'Coquito', reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación por su aporte a la educación peruana.

Durante décadas, este material acompañó el aprendizaje de la lectura y escritura de millones de estudiantes, por lo que su presencia en la película conecta la historia de su creador con la memoria educativa de varias generaciones.