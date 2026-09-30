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‘La emperatriz divorciada’: estreno, sinopsis y dónde ver el nuevo K-drama de época que busca desplazar a Bridgertons

'La emperatriz divorciada' llega a Disney+ para conquistar a los fanáticos de los dramas de época con una historia de romance, traición y poder. Esta producción promete competir por la atención del público con 'Bridgerton'.

‘La emperatriz divorciada’ busca destronar a Bridgertons en los dramas época. Composición LR. Instagram.
‘La emperatriz divorciada’ busca destronar a Bridgertons en los dramas época. Composición LR. Instagram.
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'La emperatriz divorciada' es una de las nuevas producciones coreanas que busca conquistar a los seguidores de los dramas de época, compitiendo directamente con Bridgerton, una de las más vistas de Netflix. El K-drama, basado en el popular webtoon del mismo nombre, llegará a Disney+ el 4 de noviembre de 2026 con una historia que combina el romance, la traición y la fantasía dentro de la realeza.

La trama sigue a Navier, una emperatriz reconocida por su capacidad para gobernar, cuya vida cambia cuando su esposo, el emperador Sovieshu, se enamora de Rashta, una esclava fugitiva a quien lleva al palacio. La llegada de la joven desencadena una crisis que pone en riesgo el matrimonio y la posición de la emperatriz.

Ante la decisión de Sovieshu de pedir el divorcio, la protagonista toma una inesperada decisión. Ella acepta poner fin a su matrimonio, sin embargo, tendrá una condición. La gobernadora podrá volver a casarse, pero con el príncipe Heinrey, el heredero de un reino rival. A partir de ese momento, la separación deja de ser un asunto estrictamente sentimental y se convierte en una disputa que involucra poder, alianzas y el futuro de los reinos comprometidos.

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'La emperatriz divorciada' es una de las producciones más esperadas de Disney+. Composición LR. Instagram

'La emperatriz divorciada' es una de las producciones más esperadas de Disney+. Composición LR. Instagram

¿'La emperatriz divorciada' contará con caras conocidas del drama coreano?

La adaptación cuenta con un elenco encabezado por Shin Min-ah, actriz conocida por su rol en el romance de Netflix 'Hometown Cha-Cha-Cha', quien interpreta a Navier. Además, tenemos a Ju Ji-hoon, actor catapultado a la fama por su papel protagónico en la comedia 'Princess Hours'. Él está encargado de dar vida a Sovieshu. A ellos se suman Lee Jong-suk como el príncipe Heinrey y Lee Se-young en el papel de Rashta.

La producción está dirigida por Cho Suwon, director conocido por la versatilidad de géneros que tiene su filmografía. Aunque es famoso por sus dramas de romance, ha demostrado una gran capacidad para dirigir thrillers psicológicos oscuros como 'Gap-dong' o 'My Happy Ending'. Asimismo, el director coreano ya cuenta con una historia que mezcla el romance y la fantasía, como su nueva producción, el drama se llama 'I Can Hear Your Voice' y ganó el Premio Especial del Jurado en el sexto Korea Drama Awards.

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¿Cuándo se estrena 'La emperatriz divorciada'?

La serie coreana se estrenará el 4 de noviembre del 2026 en Disney+, plataforma donde estarán disponibles sus 10 episodios. Con su llegada, 'La emperatriz divorciada' se suma a las producciones asiáticas que apuestan por adaptar historias populares de webtoons al formato audiovisual, una fórmula que ha ganado numerosos seguidores entre el público internacional.

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