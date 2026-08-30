Estrenos Septiembre 2026: películas y series nuevas en Netflix, Prime Video, Apple TV y otras plataformas de streaming

La continuación de la saga Monsters en Netflix será el estreno más esperado en las plataformas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La continuación de la saga Monsters en Netflix será el estreno más esperado en las plataformas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Septiembre de 2026 llega con una amplia renovación de los catálogos de las principales plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ y Apple TV preparan un mes con nuevas temporadas de series populares, películas recientes, adaptaciones literarias, documentales y producciones originales que buscan captar la atención de los suscriptores.

Entre los títulos más destacados aparecen la segunda temporada de The Gentlemen y el regreso de Monster en Netflix; La Hipótesis del Amor y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito 1 en Prime Video; Mayday y la sexta temporada de Caballos lentos en Apple TV; mientras Disney+ suma Star Wars: The Mandalorian y Grogu y Toy Story 5. HBO Max, por su parte, incorpora películas como Anora, The Last Showgirl y 28 Years Later.

Todos los estrenos de Netflix para septiembre 2026

Entre los principales estrenos en Netflix de septiembre de 2026 destaca la segunda temporada de The Gentlemen, que estará disponible el 3 de septiembre. La serie creada por Guy Ritchie retoma la historia de Eddie Horniman, interpretado por Theo James, y Susie Glass, a cargo de Kaya Scodelario, un año después de los acontecimientos de la primera entrega. Ambos personajes buscan ampliar su negocio criminal fuera del Reino Unido.

Ese mismo mes también llegará Monster: The Lizzie Borden Story, nueva entrega de la antología de crímenes reales de Ryan Murphy. La temporada se centra en Lizzie Borden, interpretada por Ella Beatty, quien fue acusada y posteriormente absuelta por los asesinatos de su padre y su madrastra en Massachusetts durante la época victoriana. El estreno está previsto para el 17 de septiembre.

El catálogo de Netflix también incorporará títulos como Smile 2, Alien, Aliens, Jaws, Scarface, Phantom Thread, Resident Evil: Afterlife y Ready or Not, además de documentales y nuevas producciones originales

Entre las novedades anunciadas figuran:

1 de septiembre: 17 Again, About Time, Alien, Aliens, Jaws, Scarface y otros títulos de catálogo.

17 Again, About Time, Alien, Aliens, Jaws, Scarface y otros títulos de catálogo. 2 de septiembre: Driven, Lovesick y la trilogía de películas de Resident Evil formada por Damnation, Death Island y Vendetta.

Driven, Lovesick y la trilogía de películas de Resident Evil formada por Damnation, Death Island y Vendetta. 3 de septiembre: Smile 2, Major Crimes y The Gentlemen, temporada 2.

Smile 2, Major Crimes y The Gentlemen, temporada 2. 8 de septiembre: Fauda, temporada 5, además de nuevos especiales y documentales.

Fauda, temporada 5, además de nuevos especiales y documentales. 17 de septiembre: Monster: The Lizzie Borden Story y la segunda temporada de Stranger Things: Tales From ’85.

Monster: The Lizzie Borden Story y la segunda temporada de Stranger Things: Tales From ’85. 24 de septiembre: A Different World, Delusion y My Sad Dead.

A Different World, Delusion y My Sad Dead. 30 de septiembre: The Arena y el documental The Widower: ’Til Death Do Us Part.

¿Qué películas, series, documentales y más se estrenan en Prime Video en septiembre?

Los estrenos en Prime Video septiembre 2026 comenzarán el 9 de septiembre y continuarán hasta el día 29, con una programación centrada principalmente en dramas, romance, suspenso, conflictos familiares y adaptaciones de obras literarias.

La primera novedad será 'Enfrentados: Marfil', disponible desde el 9 de septiembre. La producción sigue a Marfil Cortés, una joven que es secuestrada y liberada sin explicación. Después del incidente, su padre contrata como guardaespaldas a Sebastián Moore, un hombre cuyo pasado está rodeado de interrogantes. La historia combina amenazas, secretos y una relación marcada por la atracción.

El 11 de septiembre llegará 'El juicio', serie dramática protagonizada por Eugenio Derbez y Pedro Alonso. Cinco días después está programado 'Catedrales', adaptación de la novela homónima de Claudia Piñeiro. La historia reconstruye en dos líneas temporales el asesinato de Ana Sardá, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y quemado en 1986. Tres décadas después, Lía regresa para cumplir el último pedido de su padre y descubrir qué ocurrió con su hermana.

El 23 de septiembre será el turno de La Hipótesis del Amor, adaptación de la novela de Ali Hazelwood. Olive, una estudiante de doctorado, inicia una relación fingida con Adam Carlsen, un profesor conocido por su carácter intimidante, en una situación que termina complicando tanto su vida personal como sus planes profesionales.

El mes cerrará con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito 1, que llegará el 29 de septiembre. Tanjiro y los cazadores de demonios deberán enfrentarse a Muzan Kibutsuji después de ser arrastrados al Castillo Infinito, donde el grupo queda separado y obligado a luchar para sobrevivir.

Apple TV: estrenos septiembre 2026

Apple TV tendrá en septiembre una programación que combina acción, espionaje, suspenso, drama y comedia. Entre los títulos más esperados aparece Mayday, película protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh que estará disponible el 4 de septiembre.

La historia sigue a Troy ‘Assassin’ Kelly, un piloto de la Marina estadounidense atrapado detrás de las líneas enemigas durante la Guerra Fría. Para regresar a casa tendrá que confiar en Nikolai Ustinov, un antiguo agente de la KGB interpretado por Branagh.

El 9 de septiembre llegará 'Vista por última vez', thriller protagonizado por Patrick Brammall. Su personaje, Ian Ridley, trabaja como operador de emergencias y recibe la llamada de una adolescente cuya voz cree reconocer: piensa que podría tratarse de su hija, desaparecida años atrás.

Los seguidores de las historias de espionaje tendrán el regreso de 'Caballos lentos' el 16 de septiembre. La sexta temporada volverá a contar con Gary Oldman como protagonista al frente del peculiar equipo del MI5.

Finalmente, el 23 de septiembre se estrenará 'Casi hermanos', comedia protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Apple TV ha confirmado ocho episodios y el lanzamiento inicial de sus dos primeros capítulos.

Toy Story 5 y más: todos los estrenos en Disney+ para septiembre 2026

Disney+ concentrará varias de sus principales novedades del mes en franquicias reconocidas. El 2 de septiembre llegará Star Wars: The Mandalorian y Grogu, película que recupera a Din Djarin y Grogu para una nueva aventura situada después de la caída del Imperio. Ese mismo día estará disponible el especial animado LEGO Star Wars: The Mandalorian.

El 3 de septiembre se incorporará la segunda temporada de Chad Powers, comedia protagonizada por Glen Powell. La historia sigue a Russ Holliday, antiguo jugador universitario de fútbol americano que intenta regresar al deporte ocultando su verdadera identidad.

La gran fecha para los seguidores de Pixar será el 23 de septiembre, cuando Toy Story 5 se sume al catálogo después de su paso por los cines. Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los demás juguetes deberán enfrentarse a un nuevo problema: Lilypad, una tableta que amenaza con captar la atención de los niños y desplazar a los juguetes tradicionales.

El calendario también contempla series como Dragon Striker, Naruto Shippuden, One Piece, La vida secreta de las esposas mormonas, Beyblade X, American Dad, The Rising of the Shield Hero y Adults. En películas llegará Psycho Killer el 9 de septiembre.

Estrenos en HBO Max para septiembre 2026

Estos son los principales estrenos de HBO Max para septiembre de 2026, con fechas confirmadas en la fuente consultada. La programación combina cine premiado, drama, terror y producciones internacionales.

5 de septiembre — Anora: película dirigida por Sean Baker y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Sigue a una joven trabajadora sexual de Brooklyn que se casa impulsivamente con el hijo de un magnate ruso.

película dirigida por Sean Baker y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Sigue a una joven trabajadora sexual de Brooklyn que se casa impulsivamente con el hijo de un magnate ruso. 7 de septiembre — Colisión: serie colombiana de drama familiar que muestra las consecuencias de un accidente aéreo y cómo este acontecimiento transforma la vida de sus protagonistas.

serie colombiana de drama familiar que muestra las consecuencias de un accidente aéreo y cómo este acontecimiento transforma la vida de sus protagonistas. 12 de septiembre — The Last Showgirl: drama dirigido por Gia Coppola y protagonizado por Pamela Anderson. La historia sigue a una veterana bailarina de Las Vegas que debe replantearse su futuro después del cierre del espectáculo en el que trabajaba.

drama dirigido por Gia Coppola y protagonizado por Pamela Anderson. La historia sigue a una veterana bailarina de Las Vegas que debe replantearse su futuro después del cierre del espectáculo en el que trabajaba. 19 de septiembre — 28 Years Later: película de terror dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. La historia transcurre décadas después de la epidemia que devastó Gran Bretaña en la saga original.

película de terror dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. La historia transcurre décadas después de la epidemia que devastó Gran Bretaña en la saga original. 25 de septiembre — Backrooms: thriller de terror psicológico basado en el fenómeno de internet del mismo nombre. La película sigue a personas atrapadas en un laberinto interminable de espacios abandonados. HBO Max confirmó oficialmente su llegada para ese día.











