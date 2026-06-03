'Doctor on the Edge' reparto: lista completa de personajes y guía de episodios del k-drama

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'Doctor on the Edge' se ha convertido en uno de los estrenos coreanos más comentados de la temporada tras su llegada a las pantallas el 1 de junio a través de ENA, Disney+ y Hulu. La producción, que combina romance, comedia y medicina, ha captado la atención de los seguidores de los k-dramas gracias a su historia ambientada en una isla remota y a un elenco liderado por reconocidas figuras de la industria surcoreana.

La serie cuenta con un total de 12 episodios y sigue la historia de Do Ji-ui, un médico de salud pública interpretado por Lee Jae-wook, y Yook Ha-ri, una enfermera interpretada por Shin Ye-eun que guarda un importante secreto. Juntos emprenden una aventura marcada por los desafíos médicos, la convivencia con los habitantes de la isla y el surgimiento de una inesperada historia de amor.

Reparto de 'Doctor on the Edge'

Lee Jae-wook como Do Ji-ui

Médico de salud pública que llega a una isla remota. Es el protagonista de la historia y representa el primer papel de médico en la carrera del actor, conocido por su participación en la saga 'Alchemy of Souls'.

Lee Jae-wook en 'Doctor on the Edge'. Foto: ENA

Shin Ye-eun como Yook Ha-ri

Enfermera que deja un hospital universitario para trabajar en el centro de salud de la isla y se convierte en la persona más cercana a Do Ji-ui.

Shin Ye-eun en 'Doctor on the Edge'. Foto: ENA

Hong Min-gi como Hyun Chi-yeon: médico de salud pública y rival profesional de Do Ji-ui.

Lee Soo-kyung como Uhm Jeong-seon: habitante de la isla que trabaja como enfermera en el departamento de medicina oriental.

Kim Yoon-woo como Yong Joo-cheon: médico especializado en medicina tradicional coreana que reside en la isla.

Lee Yoon-mi como Hong Geum-ja: propietaria del restaurante local de sashimi.

Joo In-young como Hwang Shin-hye: enfermera con 15 años de experiencia en el centro de salud de Pyeondong-do.

Gil Hae-yeon como Oh Mi-ja.

Guía de episodios de 'Doctor on the Edge'