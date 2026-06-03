'Doctor on the Edge' reparto: lista completa de personajes y guía de episodios del k-drama
La nueva comedia romántica coreana protagonizada por Lee Jae-wook y Shin Ye-eun ya se encuentra en emisión. Conoce quiénes integran el elenco principal y cuándo se estrenan los 12 episodios que conforman la primera temporada del esperado k-drama.
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'Doctor on the Edge' se ha convertido en uno de los estrenos coreanos más comentados de la temporada tras su llegada a las pantallas el 1 de junio a través de ENA, Disney+ y Hulu. La producción, que combina romance, comedia y medicina, ha captado la atención de los seguidores de los k-dramas gracias a su historia ambientada en una isla remota y a un elenco liderado por reconocidas figuras de la industria surcoreana.
La serie cuenta con un total de 12 episodios y sigue la historia de Do Ji-ui, un médico de salud pública interpretado por Lee Jae-wook, y Yook Ha-ri, una enfermera interpretada por Shin Ye-eun que guarda un importante secreto. Juntos emprenden una aventura marcada por los desafíos médicos, la convivencia con los habitantes de la isla y el surgimiento de una inesperada historia de amor.
Reparto de 'Doctor on the Edge'
Lee Jae-wook como Do Ji-ui
Médico de salud pública que llega a una isla remota. Es el protagonista de la historia y representa el primer papel de médico en la carrera del actor, conocido por su participación en la saga 'Alchemy of Souls'.
Lee Jae-wook en 'Doctor on the Edge'. Foto: ENA
Shin Ye-eun como Yook Ha-ri
Enfermera que deja un hospital universitario para trabajar en el centro de salud de la isla y se convierte en la persona más cercana a Do Ji-ui.
Shin Ye-eun en 'Doctor on the Edge'. Foto: ENA
- Hong Min-gi como Hyun Chi-yeon: médico de salud pública y rival profesional de Do Ji-ui.
- Lee Soo-kyung como Uhm Jeong-seon: habitante de la isla que trabaja como enfermera en el departamento de medicina oriental.
- Kim Yoon-woo como Yong Joo-cheon: médico especializado en medicina tradicional coreana que reside en la isla.
- Lee Yoon-mi como Hong Geum-ja: propietaria del restaurante local de sashimi.
- Joo In-young como Hwang Shin-hye: enfermera con 15 años de experiencia en el centro de salud de Pyeondong-do.
- Gil Hae-yeon como Oh Mi-ja.
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Guía de episodios de 'Doctor on the Edge'
- 'Doctor on the Edge' episodio 1: 1 de junio de 2026 (disponible)
- 'Doctor on the Edge' episodio 2: 2 de junio de 2026 (disponible)
- 'Doctor on the Edge' episodio 3: 8 de junio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 4: 9 de junio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 5: 15 de junio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 6: 16 de junio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 7: 22 de junio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 8: 23 de junio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 9: 29 de junio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 10: 30 de junio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 11: 6 de julio de 2026
- 'Doctor on the Edge' episodio 12: 7 de julio de 2026