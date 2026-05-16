'Berlín y la dama del armiño' reparto: ¿quién es quién en la serie española de Netflix?

'Berlín y la dama del armiño' marcará la despedida de Pedro Alonso como el hermano del 'Profesor'. Foto: Netflix

'Berlín y la dama del armiño' marcará la despedida de Pedro Alonso como el hermano del 'Profesor'. Foto: Netflix

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La esperada segunda temporada de 'Berlín y la dama del armiño' ya está disponible en Netflix y consolida al spin-off de 'La casa de papel' como uno de los estrenos más seguidos en España y América Latina. En esta nueva entrega, el hermano del 'Profesor' reúne a su banda en Sevilla para ejecutar un plan que combina audacia y estrategia: aparentar un robo imposible, mientras sus verdaderos objetivos se centran en desenmascarar al Duque de Málaga y a su esposa, quienes intentan chantajearlo.

La trama mantiene el sello característico de suspenso y engaños que la convirtió en un fenómeno global. Además, el regreso de personajes como Damián (Tristán Ulloa) y la incorporación de nuevos miembros a la banda prometen enriquecer la dinámica de los episodios, al ofrecer un equilibrio entre acción, tensión y desarrollo de los protagonistas.

Reparto de 'Berlín y la dama del armiño'

Pedro Alonso como Andrés de Fonollosa / Berlín: Líder de la banda, Berlín continúa desplegando su inteligencia y carisma para engañar al Duque de Málaga.

Pedro Alonso interpreta a Berlín.

Tristán Ulloa como Damián: Mano derecha de 'Berlín' y cerebro de la operación, Damián se destaca por su capacidad de planificación. Ulloa acumula experiencia en series como 'El tiempo entre costuras', 'Narcos' y 'La catedral del mar'.

'Damián' continúa siendo el brazo derecho de 'Berlín'.

Inma Cuesta como Candela: Nueva integrante de la banda, Candela aporta frescura y un vínculo emocional con Berlín, lo que genera un interés romántico que agrega tensión narrativa.

Nueva integrante de la banda, Candela aporta frescura y un vínculo emocional con Berlín, lo que genera un interés romántico que agrega tensión narrativa. José Luis García-Pérez como Álvaro Hermoso de Medina / Duque de Málaga: Aristócrata que intenta chantajear a Berlín, el personaje es clave para el giro central de la historia. García-Pérez ha participado en títulos como 'Retorno a Hansala' y 'Holmes & Watson. Madrid Days'.

Más actores y personajes de 'Berlín' temporada 2

El elenco completo de 'Berlín y la dama del armiño' combina veteranos y caras nuevas para crear una banda diversa y estratégica:

Marta Nieto como Genoveva Dante

Michelle Jenner como Keila

Begoña Vargas como Cameron

Julio Peña Fernández como Roi

Joel Sánchez como Bruce

Cada miembro aporta habilidades específicas que permiten ejecutar con precisión el plan maestro de Berlín, mientras los espectadores descubren la complejidad de las relaciones dentro del grupo y los desafíos que enfrentarán ante el Duque de Málaga.

La serie también explora la ambición, la venganza y los conflictos morales de sus personajes, y mantiene un ritmo intenso y atrapante.