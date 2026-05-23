Dermatólogos advierten que lavarse la cara solo con agua no es suficiente: esta es la rutina que debes seguir

Lavarse el rostro solo con agua no es suficiente para eliminar grasa, maquillaje y contaminación, según especialistas en dermatología. | Foto: pvproductions/Freepik

Lavarse el rostro solo con agua no es suficiente para eliminar grasa, maquillaje y contaminación, según especialistas en dermatología. | Foto: pvproductions/Freepik

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Lavarse el rostro únicamente con agua puede no ser suficiente para eliminar grasa, restos de maquillaje, sudor y contaminantes acumulados durante el día, según especialistas citados por Infobae. Expertos en dermatología señalaron que una limpieza facial adecuada ayuda a mantener la barrera natural de la piel y prevenir problemas como acné, irritación o exceso de grasa.

Las recomendaciones difundidas indican que la mayoría de las personas debería realizar una limpieza facial dos veces al día: una por la mañana y otra antes de dormir. Además, remarcan que la elección de productos depende del tipo de piel y que el exceso de lavado también puede causar daños cutáneos.

¿Por qué los expertos recomiendan limpiar el rostro dos veces al día?

De acuerdo con dermatólogos, durante el día y la noche la piel acumula residuos como contaminación ambiental, sudor, grasa natural y restos de productos cosméticos. Por ello, consideran importante realizar una limpieza constante para evitar la obstrucción de poros y la aparición de irritaciones o brotes de acné.

Los especialistas explicaron que la limpieza matutina ayuda a retirar productos aplicados antes de dormir y prepara la piel para el uso de protector solar o hidratantes. En tanto, la limpieza nocturna elimina impurezas acumuladas durante la jornada. También advirtieron que lavar el rostro demasiadas veces o usar productos agresivos puede alterar la barrera protectora de la piel y generar resequedad o sensibilidad.

¿Qué tipo de rutina facial se recomienda según cada tipo de piel?

Las recomendaciones difundidas señalan que las personas con piel seca o sensible deberían utilizar limpiadores suaves y cremosos, evitando fórmulas abrasivas o con alcohol. Además, se aconseja complementar la rutina con humectantes para mantener la hidratación y reducir irritaciones.

En el caso de piel grasa o con tendencia al acné, los especialistas indicaron que no es necesario aumentar la frecuencia del lavado, sino utilizar productos no comedogénicos y libres de aceite. También precisaron que, tras realizar actividad física, sí puede añadirse una limpieza adicional. Según los expertos, usar solo agua no elimina residuos liposolubles ni contaminantes complejos, por lo que recomiendan incorporar limpiadores adecuados dentro de la rutina diaria.