‘El señor de los cielos’ temporada final: lanzan tráiler del regreso de Aurelio Casillas y revelan fecha de estreno

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Tras más de 10 años en pantalla, Telemundo confirmó que la décima temporada de 'El señor de los cielos' marcará el cierre definitivo de la popular superserie protagonizada por Rafael Amaya en el papel de Aurelio Casillas. La ficción, que debutó en 2013 y se consolidó como una de las producciones más exitosas de la televisión en español, tendrá este año su esperado final.

El anuncio fue realizado por la propia cadena televisiva, que difundió declaraciones de sus ejecutivos y del mismo Rafael Amaya sobre el desenlace de la historia de Aurelio Casillas, personaje que se convirtió en uno de los más icónicos y comentados de la televisión latinoamericana.

¿Cuándo se estrena la temporada 10 de 'El señor de los cielos' y qué mostrará?

La esperada décima y última temporada de la serie 'El señor de los cielos' llegará en julio de este año, generando gran expectativa entre los seguidores de una de las producciones más exitosas y duraderas de Telemundo.

Según adelantó la cadena, esta nueva entrega mostrará a Aurelio Casillas en una de sus etapas más peligrosas: más poderoso, ambicioso y decidido que nunca a recuperar el control de su imperio criminal. La historia arrancará con el regreso del personaje tras desaparecer del radar de su propia familia, reapareciendo dispuesto a imponer nuevamente su legado.

No obstante, el personaje interpretado por Rafael Amaya también tendrá que lidiar con una fuerte batalla interna. De acuerdo con la sinopsis oficial, la temporada retratará a "un hombre capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de dominarse a sí mismo".

Rafael Amaya se despide de Aurelio Casillas

El cierre de 'El señor de los cielos' también marcará el adiós definitivo de Rafael Amaya al personaje de Aurelio Casillas, rol que interpretó desde el estreno de la producción y que terminó convirtiéndose en el más importante de su carrera.

El actor mexicano se pronunció sobre el final de la serie y confesó lo especial que resulta despedirse de un personaje que lo acompañó durante más de una década.

"Cerrar este capítulo después de tantos años es muy significativo para mí. Lo dimos todo para hacer de este final uno digno del legado de El señor de los cielos y no puedo esperar a que los fans vivan la última parte de esta inolvidable historia", expresó.

Con estas declaraciones, Amaya confirmó que la temporada 10 pondrá fin a la historia del narcotraficante más emblemático de la ficción de Telemundo, figura que lo consolidó como uno de los actores más reconocidos de la televisión hispana.