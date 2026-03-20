HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Salhuana minimiza a la prensa y Keiko visita fundo San Antonio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Cine y series

‘La niña’ llega a los cines peruanos: tráiler, trama, elenco y fecha de estreno de la película de terror filmada en Iquitos

Con un elenco internacional que incluye a Marc Clotet y Cindy Díaz, ‘La niña’ llegará a las salas de cine el 7 de mayo, prometiendo un emocionante viaje al misterio sobrenatural.

El primer tráiler de ‘La niña’, la nueva película de terror peruano dirigida por Javi Velásquez Varela, se estrena con una inquietante historia en Iquitos. Fotos: difusión
El primer tráiler de ‘La niña’, la nueva película de terror peruano dirigida por Javi Velásquez Varela, se estrena con una inquietante historia en Iquitos. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Siguen apostando por el cine de terror peruano. El misterio, el terror y lo sobrenatural se mezclan en el primer tráiler de 'La niña', nueva película del director peruano Javi Velásquez Varela que llegará a las salas de cine el 7 de mayo. El adelanto presenta una inquietante historia ambientada en la ciudad de Iquitos, donde una simple visita nocturna se convierte en el inicio de un oscuro enigma.

Basada en una novela escrita por el propio Velásquez, la película combina elementos policiales con leyendas mitológicas. Según el director, el proyecto busca mostrar una faceta distinta de los mitos urbanos en el cine. “Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad. Hay una riqueza que se ha explorado muy poco”, indicó.

PUEDES VER: Anuncian película de Carlos 'Kukín' Flores, leyenda del fútbol peruano considerado el "verdadero 10 de la calle"

lr.pe

¿De qué trata 'La niña'?

La trama de 'La niña' sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía para trabajar como voluntario con animales. Alquilará el último piso de un edificio de departamentos en Iquitos, pero pronto su tranquilidad se verá interrumpida: cada noche, una misteriosa niña toca a su puerta para pedir una taza de azúcar. Lo que parece un gesto inocente pronto se vuelve perturbador.

Cuando el joven desaparece sin dejar rastro, una teniente de la policía comienza a investigar el caso y sospecha que la presencia de aquella niña podría estar ligada a una verdad mucho más siniestra. En paralelo, un capitán de policía decide trabajar junto a un vidente local para descubrir qué ocurrió con una menor desaparecida en el mismo edificio, lo que abre la puerta a un misterio cargado de elementos sobrenaturales.

La película, basada en una novela del mismo director, combina elementos policiales y mitología amazónica, aportando una nueva mirada a los mitos urbanos. Foto: difusión

La película, basada en una novela del mismo director, combina elementos policiales y mitología amazónica, aportando una nueva mirada a los mitos urbanos. Foto: difusión

PUEDES VER: La novela peruana de Alfredo Bryce Echenique que inspiró una película y una novela en el extranjero

lr.pe

Elenco de 'La niña'

'La niña' mezcla misterio sobrenatural con investigación policial en una historia ambientada en Iquitos que reúne a un elenco internacional encabezado por el actor español Marc Clotet, junto a los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería. 

Por su parte, el elenco nacional está liderado por Cindy Díaz, acompañada por Sebastian Monteghirfo, Fernando Bacilio y Teddy Guzmán, además de la participación del recordado Óscar Carrillo.

El rodaje de la cinta se realizó recorriendo distintos espacios iquiteños, resaltando su atmósfera única, ideal para una historia cargada de tensión y misterio.


Notas relacionadas
Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

LEER MÁS
Anuncian película de Carlos 'Kukín' Flores, leyenda del fútbol peruano considerado el "verdadero 10 de la calle"

Anuncian película de Carlos 'Kukín' Flores, leyenda del fútbol peruano considerado el "verdadero 10 de la calle"

LEER MÁS
Alfredo Bryce Echenique: el día que el escritor vio la película 'Un mundo para Julius'

Alfredo Bryce Echenique: el día que el escritor vio la película 'Un mundo para Julius'

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Ascenso’ (2024), película completa en español latino: ¿dónde ver la cinta con Camila Mendes?

‘Ascenso’ (2024), película completa en español latino: ¿dónde ver la cinta con Camila Mendes?

LEER MÁS
Muere Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’, a los 89 años por complicaciones tras una cirugía a la espalda

Muere Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’, a los 89 años por complicaciones tras una cirugía a la espalda

LEER MÁS
VER 'Gladiador 1', película completa en español latino

VER 'Gladiador 1', película completa en español latino

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Unión Europea ratifica que no hubo fraude electoral en 2021: "No hay pruebas de esa narrativa"

‘La niña’ llega a los cines peruanos: tráiler, trama fecha de estreno de la película de terror filmada en Iquitos

Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Cine y series

Elogio de la influencia: “Valor sentimental” de Joachim Trier

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Persecución en la frontera: “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson, película ganadora del Oscar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Unión Europea ratifica que no hubo fraude electoral en 2021: "No hay pruebas de esa narrativa"

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Contraloría acusa a 6 exfuncionarios de César Acuña por malos manejos en programa de S/116 millones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025