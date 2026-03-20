El primer tráiler de ‘La niña’, la nueva película de terror peruano dirigida por Javi Velásquez Varela, se estrena con una inquietante historia en Iquitos. Fotos: difusión | Fotos: difusión

El primer tráiler de ‘La niña’, la nueva película de terror peruano dirigida por Javi Velásquez Varela, se estrena con una inquietante historia en Iquitos. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Siguen apostando por el cine de terror peruano. El misterio, el terror y lo sobrenatural se mezclan en el primer tráiler de 'La niña', nueva película del director peruano Javi Velásquez Varela que llegará a las salas de cine el 7 de mayo. El adelanto presenta una inquietante historia ambientada en la ciudad de Iquitos, donde una simple visita nocturna se convierte en el inicio de un oscuro enigma.

Basada en una novela escrita por el propio Velásquez, la película combina elementos policiales con leyendas mitológicas. Según el director, el proyecto busca mostrar una faceta distinta de los mitos urbanos en el cine. “Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad. Hay una riqueza que se ha explorado muy poco”, indicó.

¿De qué trata 'La niña'?

La trama de 'La niña' sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía para trabajar como voluntario con animales. Alquilará el último piso de un edificio de departamentos en Iquitos, pero pronto su tranquilidad se verá interrumpida: cada noche, una misteriosa niña toca a su puerta para pedir una taza de azúcar. Lo que parece un gesto inocente pronto se vuelve perturbador.

Cuando el joven desaparece sin dejar rastro, una teniente de la policía comienza a investigar el caso y sospecha que la presencia de aquella niña podría estar ligada a una verdad mucho más siniestra. En paralelo, un capitán de policía decide trabajar junto a un vidente local para descubrir qué ocurrió con una menor desaparecida en el mismo edificio, lo que abre la puerta a un misterio cargado de elementos sobrenaturales.

La película, basada en una novela del mismo director, combina elementos policiales y mitología amazónica, aportando una nueva mirada a los mitos urbanos. Foto: difusión

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Elenco de 'La niña'



'La niña' mezcla misterio sobrenatural con investigación policial en una historia ambientada en Iquitos que reúne a un elenco internacional encabezado por el actor español Marc Clotet, junto a los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería.

Por su parte, el elenco nacional está liderado por Cindy Díaz, acompañada por Sebastian Monteghirfo, Fernando Bacilio y Teddy Guzmán, además de la participación del recordado Óscar Carrillo.

El rodaje de la cinta se realizó recorriendo distintos espacios iquiteños, resaltando su atmósfera única, ideal para una historia cargada de tensión y misterio.



