Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de 'Sin senos sí hay paraíso' Foto: Composición LR | Telemundo

Telemundo anunció el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' - bajo la dirección de Mónica Botero y Carlos Cock Marín - siete años después de la emisión de su última entrega. La producción se puso en marcha el 13 de enero de 2026 y, según un comunicado oficial, las filmaciones se llevarán a cabo en Colombia.

La serie, basada en la franquicia 'Sin senos', profundizará en una historia marcada por la venganza, la supervivencia y el empoderamiento femenino. La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de la cadena Telemundo, mientras que la distribución en América Latina se realizará exclusivamente a través de Disney+. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de estreno.

¿De qué tratará 'Sin senos sí hay paraíso' 4?

La cuarta temporada sigue a Catalina Santana y Aurelio "Titi" Jaramillo en su intento por rehacer sus vidas lejos del pasado. No obstante, la aparente calma se rompe cuando Catalina descubre que su hermana se ha convertido en el objetivo de una peligrosa organización criminal.

Su investigación la conduce al submundo del webcam en Medellín, donde opera el cártel mexicano liderado por Israel Montero. Esta red criminal explota a mujeres vulnerables mediante tráfico ilegal, manipulación y corrupción institucional.

Reparto confirmado: quiénes regresan a 'Sin senos sí hay paraíso' 4

La nueva entrega contará con el retorno de varios personajes emblemáticos encabezados por:

Carmen Villalobos, como Catalina Santana.

Majida Issa, retomando el papel de Yésica Beltrán, “La Diabla”.

Gregorio Pernía, como Aurelio “Titi” Jaramillo.

Catherine Siachoque, como Hilda Santana.

Nuevos actores de 'Sin senos sí hay paraíso' 4

Telemundo también confirmó la participación de:

Fabián Ríos

Francisco Bolívar

Estefanía Gómez

Sergio Herrera

Arturo Barba

Elizabeth Gutiérrez

Isabela Amado

Juan Zuluaga

Carolina Gaitán

Osvaldo de León

Val Dorantes

María Laura Quintero

Giovanna Romo

Yankel Stevan

Liliana González

Izzi Rodríguez

Juana Arboleda

Nataly Cadavid

Camila Taborda

Pablo Astiazarán

Sandra Zellweger

Jerónimo Henao

Adrián Makal.

¿Cuándo se estrenará 'Sin senos sí hay paraíso' 4?

La cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo, mientras que en Latinoamérica estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.