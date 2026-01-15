Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo
Telemundo produce en Colombia la nueva entrega de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', una exitosa franquicia que retomará la historia de Catalina Santana, 'El Titi' y 'La Diabla'.
Telemundo anunció el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' - bajo la dirección de Mónica Botero y Carlos Cock Marín - siete años después de la emisión de su última entrega. La producción se puso en marcha el 13 de enero de 2026 y, según un comunicado oficial, las filmaciones se llevarán a cabo en Colombia.
La serie, basada en la franquicia 'Sin senos', profundizará en una historia marcada por la venganza, la supervivencia y el empoderamiento femenino. La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de la cadena Telemundo, mientras que la distribución en América Latina se realizará exclusivamente a través de Disney+. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de estreno.
¿De qué tratará 'Sin senos sí hay paraíso' 4?
La cuarta temporada sigue a Catalina Santana y Aurelio "Titi" Jaramillo en su intento por rehacer sus vidas lejos del pasado. No obstante, la aparente calma se rompe cuando Catalina descubre que su hermana se ha convertido en el objetivo de una peligrosa organización criminal.
Su investigación la conduce al submundo del webcam en Medellín, donde opera el cártel mexicano liderado por Israel Montero. Esta red criminal explota a mujeres vulnerables mediante tráfico ilegal, manipulación y corrupción institucional.
Reparto confirmado: quiénes regresan a 'Sin senos sí hay paraíso' 4
La nueva entrega contará con el retorno de varios personajes emblemáticos encabezados por:
- Carmen Villalobos, como Catalina Santana.
- Majida Issa, retomando el papel de Yésica Beltrán, “La Diabla”.
- Gregorio Pernía, como Aurelio “Titi” Jaramillo.
- Catherine Siachoque, como Hilda Santana.
Nuevos actores de 'Sin senos sí hay paraíso' 4
Telemundo también confirmó la participación de:
- Fabián Ríos
- Francisco Bolívar
- Estefanía Gómez
- Sergio Herrera
- Arturo Barba
- Elizabeth Gutiérrez
- Isabela Amado
- Juan Zuluaga
- Carolina Gaitán
- Osvaldo de León
- Val Dorantes
- María Laura Quintero
- Giovanna Romo
- Yankel Stevan
- Liliana González
- Izzi Rodríguez
- Juana Arboleda
- Nataly Cadavid
- Camila Taborda
- Pablo Astiazarán
- Sandra Zellweger
- Jerónimo Henao
- Adrián Makal.
¿Cuándo se estrenará 'Sin senos sí hay paraíso' 4?
La cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo, mientras que en Latinoamérica estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.