Cine y series

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Telemundo produce en Colombia la nueva entrega de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', una exitosa franquicia que retomará la historia de Catalina Santana, 'El Titi' y 'La Diabla'.

Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de 'Sin senos sí hay paraíso' Foto: Composición LR
Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de 'Sin senos sí hay paraíso' Foto: Composición LR | Telemundo

Telemundo anunció el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' - bajo la dirección de Mónica Botero y Carlos Cock Marín - siete años después de la emisión de su última entrega. La producción se puso en marcha el 13 de enero de 2026 y, según un comunicado oficial, las filmaciones se llevarán a cabo en Colombia.

La serie, basada en la franquicia 'Sin senos', profundizará en una historia marcada por la venganza, la supervivencia y el empoderamiento femenino. La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de la cadena Telemundo, mientras que la distribución en América Latina se realizará exclusivamente a través de Disney+. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de estreno.

PUEDES VER: Muere Julio Medina, famoso actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ a los 91 años

lr.pe

¿De qué tratará 'Sin senos sí hay paraíso' 4?

La cuarta temporada sigue a Catalina Santana y Aurelio "Titi" Jaramillo en su intento por rehacer sus vidas lejos del pasado. No obstante, la aparente calma se rompe cuando Catalina descubre que su hermana se ha convertido en el objetivo de una peligrosa organización criminal.

Su investigación la conduce al submundo del webcam en Medellín, donde opera el cártel mexicano liderado por Israel Montero. Esta red criminal explota a mujeres vulnerables mediante tráfico ilegal, manipulación y corrupción institucional.

PUEDES VER: Carmen Villalobos, actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ sorprende con viaje a Cusco y conmueve con mensaje

lr.pe

Reparto confirmado: quiénes regresan a 'Sin senos sí hay paraíso' 4

La nueva entrega contará con el retorno de varios personajes emblemáticos encabezados por:

  • Carmen Villalobos, como Catalina Santana.
  • Majida Issa, retomando el papel de Yésica Beltrán, “La Diabla”.
  • Gregorio Pernía, como Aurelio “Titi” Jaramillo.
  • Catherine Siachoque, como Hilda Santana.

Nuevos actores de 'Sin senos sí hay paraíso' 4

Telemundo también confirmó la participación de:

  • Fabián Ríos
  • Francisco Bolívar
  • Estefanía Gómez
  • Sergio Herrera
  • Arturo Barba
  • Elizabeth Gutiérrez
  • Isabela Amado
  • Juan Zuluaga
  • Carolina Gaitán
  • Osvaldo de León
  • Val Dorantes
  • María Laura Quintero
  • Giovanna Romo
  • Yankel Stevan
  • Liliana González
  • Izzi Rodríguez
  • Juana Arboleda
  • Nataly Cadavid
  • Camila Taborda
  • Pablo Astiazarán
  • Sandra Zellweger
  • Jerónimo Henao
  • Adrián Makal.

¿Cuándo se estrenará 'Sin senos sí hay paraíso' 4?

La cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo, mientras que en Latinoamérica estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.

Carmen Villalobos, actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ sorprende con viaje a Cusco y conmueve con mensaje

Carmen Villalobos, actriz de 'Sin senos no hay paraíso' sorprende con viaje a Cusco y conmueve con mensaje

"Sin senos sí hay paraíso" vuelve con temporada 4: ¿qué actrices regresan y qué veremos?

"Sin senos sí hay paraíso" vuelve con temporada 4: ¿qué actrices regresan y qué veremos?

"Sin senos sí hay paraíso" y el amargo final de Catalina: ¿cómo terminó la novela?

"Sin senos sí hay paraíso" y el amargo final de Catalina: ¿cómo terminó la novela?

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: "Chavín de Huántar: el rescate del siglo"

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: "Vals con Bashir", un brutal testimonio de la guerra

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Cine peruano: lanzan más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

Cine peruano: lanzan más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

Augusto Zegarra, director de 'Runa Simi': "El público peruano quiere ver nuestras historias"

Augusto Zegarra, director de 'Runa Simi': "El público peruano quiere ver nuestras historias"

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

Uyariy llega a Cineplanet y a otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Uyariy llega a Cineplanet y a otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Susana Baca: "Históricamente, la censura ha dado más fuerza a los artistas"

Susana Baca: "Históricamente, la censura ha dado más fuerza a los artistas"

