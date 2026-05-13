Muere Donald Gibb a los 71 años, actor de la película ‘La venganza de los nerds’

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El actor estadounidense Donald Gibb, recordado principalmente por su papel de Fred 'Ogro' en la popular franquicia cinematográfica 'La venganza de los nerds' (Revenge of the Nerds), falleció a los 71 años, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.

De acuerdo con información brindada por su hijo, Travis Gibb, al portal TMZ, el intérprete murió la noche del martes en su vivienda ubicada en Texas. El reporte señala que el actor se encontraba acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos. “Murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, quienes lo amaban profundamente”, indicó.

¿De qué murió Donald Gibb?

El actor, recordado por su participación en la saga 'La venganza de los nerds', falleció la noche del martes en su residencia de Texas, según confirmó su familia. De acuerdo con lo informado por su hijo, Travis Gibb, al portal TMZ, el deceso se produjo a raíz de complicaciones asociadas a diversos problemas de salud que enfrentaba desde hacía un tiempo.

El entorno del intérprete señaló que en sus últimos momentos estuvo acompañado por sus seres queridos, incluidos sus hijos. “Murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente”, indicaron.

Tras conocerse la noticia, la familia difundió un comunicado en el que destacó tanto su trayectoria en la actuación como su vida personal fuera de cámaras. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Donald Gibb, un querido padre, abuelo, bisabuelo, hermano, tío, amigo y actor. Donald amaba al Señor, a su familia, a sus amigos y a sus fans con todo su corazón”, expresaron.

¿Quién fue Donald Gibb?

Donald Gibb se consolidó como una figura de culto en los años 80 gracias a su interpretación de Fred 'Ogro' en la exitosa saga 'La venganza de los nerds' y sus posteriores secuelas. Su imponente presencia física, sumada a un particular sentido del humor, convirtió a ese personaje en uno de los más recordados de la franquicia cinematográfica.

Sin embargo, su trayectoria no se limitó a ese rol. Gibb desarrolló una carrera constante en cine y televisión, con participaciones en producciones de acción y comedia como 'Bloodsport', junto a Jean-Claude Van Damme; 'U.S. Marshals' y 'Hancock', entre otras.

A lo largo de su carrera, fue frecuentemente elegido para interpretar personajes de carácter fuerte o 'tipo duro', aprovechando su notable complexión física. Pese a ello, quienes compartieron rodajes con él lo describen como una persona cercana, amable y de trato sencillo fuera de cámaras, según destacan diversas publicaciones.