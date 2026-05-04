Cristian Rivero reafirma su amor por Gianella Neyra con romántico mensaje por su cumpleaños: "Compañera y soporte"

Cristian Rivero demostró públicamente el amor que mantiene por Gianella Neyra, con quien lleva más 10 años de relación. El presentador compartió en su cuenta personal de Instagram un emotivo mensaje por su cumpleaños número 49, en el que resaltó las cualidades personales y profesionales de la directora de cine.

El exconductor de ‘Yo soy’ también destacó el rol de la actriz como madre, pareja y compañera. Asimismo, destacó su fortaleza en los momentos difíciles y su complicidad en los más felices.

Cristian Rivero y Gianella neyra. Foto: Instagram

Cristian Rivero comparte romántica dedicatoria a Gianella Neyra por su cumpleaños

“Celebro tu energía, tu curiosidad, tu riesgo para siempre hacer algo que te rete, tu ser madre, tu ser pareja, cómplice en los momentos bonitos, compañera y soporte en los difíciles. Que la vida te permita vivirla hasta que te alcance la energía o sea eternamente. ¡Feliz cumple amor!”, escribió Cristian Rivero en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la directora de cine celebró su día en Brasil, donde disfruta de unos días de descanso junto con su amiga Rebeca Escribens. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes y reflexiones sobre esta nueva etapa, siendo este el primer cumpleaños que pasa sin su hijo mayor, quien se encuentra en el extranjero por estudios.

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La actriz aprovechó la fecha para dedicarse un mensaje personal en sus redes sociales: “¡Feliz cumpleaños a mí! Hoy celebro todo lo que soy. Mis caídas, mis dolores, mis lágrimas… y cada uno de esos aprendizajes que me han traído hasta aquí. Celebro, agradezco, sonrío y valoro profundamente todo lo que tengo… y también todo lo que está por venir. ¡Vamos por más!”. Además, agradeció las muestras de cariño recibidas por parte de sus colegas del medio artístico, reafirmando el buen momento personal y profesional que atraviesa.