La comedia dramática 'Amando a Amanda', dirigida por Ani Alva Helfer, llegará a los cines nacionales el 28 de mayo. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La comedia dramática 'Amando a Amanda', dirigida por Ani Alva Helfer, llegará a los cines nacionales el 28 de mayo. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

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'Amando a Amanda', un largometraje que promete no solo carcajadas, sino también un viaje emocional profundo sobre las complejidades de las relaciones humanas actuales, llegará a la cartelera nacional este mes. Esta comedia, que desafía al corazón y está dirigida por la cineasta Ani Alva Helfer, se estrena este 28 de mayo en cines de todo el país.

Tras un periodo dedicado a la formación de nuevos talentos y a la producción, Ani Alva retoma la dirección cinematográfica con una historia que equilibra sensibilidad y humor ácido. Con un guion de ritmo ágil y una dirección de fotografía impecable, la cinta aborda temas de alta relevancia social, como la salud mental, los vínculos familiares y la presión social.

Ani Alva Helfer vuelve a la ficción

La reconocida directora Ani Alva Helfer regresa a la gran pantalla con 'Amando a Amanda', una comedia dramática que cuenta con las actuaciones estelares de Gianella Neyra y Giovanni Ciccia. Ambos actores asumen el reto de dar vida a una pareja llena de contrastes, cuya química en pantalla es el eje central de una narrativa que explora qué significa amar en los tiempos modernos.

“Quise hacer una película que haga reír a carcajadas, pero que también deje al espectador pensando en su propia vida. 'Amando a Amanda' habla de segundas oportunidades, del perdón y de la valentía que se necesita para ser vulnerable”, expresó Ani Alva Helfer sobre este nuevo reto personal y artístico.

La historia sigue a una pareja de contrastes, interpretada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, quienes enfrentan sus miedos y sueños pendientes en un reencuentro inesperado.

Trama y elenco de 'Amando a Amanda'

La película narra el reencuentro inesperado de dos personajes que, cargados de miedos y prejuicios, deberán decidir si están listos para enfrentar sus sueños pendientes.

Además de Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, 'Amando a Amanda', producida por Del Barrio Producciones y Ave Films, cuenta con las actuaciones de Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Nacho Di Marco, Fiorella Díaz y el debut cinematográfico de la pequeña Noah Martínez.