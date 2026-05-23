Iglesia pide perdón a la Comunidad Campesina de Catacaos por los abusos del Sodalicio

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La Iglesia Católica pidió perdón este sábado a la Comunidad Campesina de Catacaos por los abusos relacionados con el Sodalicio de Vida Cristiana. La ceremonia se realizó en la parroquia San Juan Bautista, en Piura, y fue encabezada por representantes de alto nivel del Vaticano y de la Iglesia peruana. El acto formó parte de las acciones de reparación impulsadas tras la disolución de la organización fundada por Luis Fernando Figari.

La actividad se realizó luego de un pedido presentado por comuneros del pueblo originario Tallán ante Jordi Bertomeu, comisario pontificio encargado del proceso de liquidación del Sodalicio. Las familias sostienen que enfrentaron más de diez años de amenazas, denuncias penales y presiones vinculadas a disputas por terrenos comunales en la región Piura.

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Durante la misa participaron el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima; Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía; Luciano Maza, arzobispo de Piura; y Alfredo Vizcarra, arzobispo de Trujillo. Además, asistieron representantes diplomáticos y miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ceremonia también incluyó un homenaje a Guadalupe Zapata Sosa y Cristino Melchor Flores, comuneros fallecidos durante conflictos relacionados con la defensa de tierras comunales. El Arzobispado de Lima indicó que el encuentro permitió escuchar directamente a las familias afectadas y recoger sus testimonios antes de la futura visita del papa León XIV al Perú.

Vaticano reconoce demora en atender denuncias de comuneros

Jordi Bertomeu sostuvo días antes una reunión con representantes de la comunidad Tallán en la Nunciatura Apostólica de Lima. En ese encuentro, el enviado del Vaticano admitió que la respuesta de la Iglesia llegó tarde frente a la gravedad de las denuncias presentadas por los campesinos de Catacaos.

El representante pontificio señaló que la ceremonia constituye una reparación simbólica y reconoció que el daño sufrido por las familias no puede resolverse únicamente con un acto religioso. También afirmó que el papa Francisco respaldó este proceso antes de su fallecimiento y que el papa León XIV decidió mantener esa línea de trabajo.

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La Conferencia Episcopal Peruana recordó además un mensaje enviado por Francisco a los comuneros en abril de 2024. El entonces pontífice expresó su apoyo a la defensa de las tierras comunales y alentó a las familias a continuar con sus reclamos frente a los conflictos registrados en Piura.

Las denuncias relacionadas con el Sodalicio de Vida Cristiana incluyen presuntos casos de tráfico de tierras, hostigamiento y criminalización de comuneros. Organizaciones de derechos humanos reportaron personas heridas, familias denunciadas y amenazas de desalojo durante los años de disputa. El acto celebrado en Catacaos representa uno de los reconocimientos públicos más importantes realizados por la Iglesia peruana tras la desaparición de la organización religiosa.