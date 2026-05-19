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Cine y series

¿Cuándo se estrena 'Rosario Tijeras' 5? Netflix anuncia fecha oficial de la nueva temporada con impactante trailer

Netflix confirmó el estreno de 'Rosario Tijeras' 5 y lanzó el primer tráiler oficial con Bárbara de Regil. La nueva temporada traerá el regreso de 'El Ángel' y una intensa confrontación entre Rosario y Ruby.

'Rosario Tijeras' 5 se estrena el 10 de junio. Foto: Captura YouTube
'Rosario Tijeras' 5 se estrena el 10 de junio. Foto: Captura YouTube
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Netflix reveló finalmente la fecha de estreno de 'Rosario Tijeras' 5, la nueva entrega de una de las series mexicanas más exitosas de la plataforma en América Latina. La producción protagonizada por Bárbara de Regil volverá con una historia cargada de tensión, violencia y conflictos familiares que continuarán tras el impactante desenlace de la cuarta temporada.

El anuncio estuvo acompañado por el lanzamiento del tráiler oficial de la serie, donde se adelantan persecuciones, enfrentamientos y nuevas amenazas para la protagonista. A través de sus redes sociales, la actriz compartió el avance con un breve mensaje dirigido a sus seguidores: “¿Están listos?”. El adelanto también confirmó el regreso de un personaje clave que muchos creían muerto dentro de la historia.

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¿Cuándo sale 'Rosario Tijeras' 5?

'Rosario Tijeras' 5 llegará a Netflix el 10 de junio, según confirmó oficialmente la plataforma de streaming. La nueva temporada retomará los hechos posteriores al final de la cuarta entrega, cuando Ruby, hija de Rosario e interpretada por Samantha Acuña, tomó la decisión de unirse al bando enemigo, lo que provocó una ruptura que marcará el desarrollo de la historia.

Uno de los momentos más importantes de esta temporada será la reaparición de 'El Ángel', personaje interpretado por Sebastián Martínez. Su regreso sorprendió a los fanáticos de la serie debido a que anteriormente se daba por hecho su muerte.

De acuerdo con declaraciones de Bárbara de Regil a The Hollywood Reporter en Español, la quinta entrega comenzará precisamente con el reencuentro entre Rosario y 'El Ángel'. “Cree que es una ilusión, pero no es una ilusión. Ahí empieza la quinta y desde ahí se desarrolla todo”, explicó la actriz.

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Tráiler oficial de 'Rosario Tijeras' 5

El tráiler oficial de 'Rosario Tijeras' 5 deja claro que la nueva temporada apostará nuevamente por la acción y el drama que caracterizan a la producción. Las imágenes muestran escenas de explosiones, persecuciones y enfrentamientos armados, mientras la relación entre madre e hija se convierte en uno de los principales focos de tensión de la trama.

Además del esperado regreso de Sebastián Martínez como 'El Ángel', el avance muestra a Rosario enfrentándose a nuevas amenazas dentro del mundo criminal. La serie buscará profundizar en las consecuencias de las decisiones tomadas por los personajes en temporadas anteriores, especialmente en el conflicto entre madre e hija, que ahora parece llegar a uno de sus puntos más críticos.

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