Solo 2 semanas de alimentos ultraprocesados podrían cambiar cómo responde el cerebro a la comida Los resultados sugieren que los jóvenes son más vulnerables a los efectos de estos tipos de alimentos.

Dos semanas de cambios en la dieta alteraron las respuestas cerebrales a las recompensas alimentarias. Foto: Simon Belcher/picture alliance

Dos semanas de cambios en la dieta alteraron las respuestas cerebrales a las recompensas alimentarias. Foto: Simon Belcher/picture alliance

Una investigación de Virginia Tech encontró que consumir alimentos ultraprocesados durante apenas 14 días puede modificar la respuesta del cerebro ante una comida asociada con el placer. El efecto se observó en adultos de entre 18 y 21 años, mientras que los participantes de mayor edad no presentaron cambios significativos.

El estudio, publicado en la revista científica Obesity, identificó diferencias en la actividad de una región cerebral relacionada con la toma de decisiones, la evaluación de recompensas y el control de la alimentación. Los resultados plantean nuevas preguntas sobre cómo los productos altamente procesados podrían influir en los hábitos alimentarios durante las primeras etapas de la adultez.

¿Qué cambios provocaron los ultraprocesados en el cerebro?

Los investigadores observaron que los participantes más jóvenes presentaron una menor respuesta de la corteza orbitofrontal cuando recibían un batido después de seguir una dieta rica en ultraprocesados. Esta región cerebral interviene en la forma en que las personas valoran las recompensas y toman decisiones relacionadas con la comida.

"Entre los participantes más jóvenes, consumir una dieta rica en alimentos ultraprocesados durante solo dos semanas se asoció con una disminución de la respuesta cerebral ante un alimento gratificante —un batido— en la corteza orbitofrontal", explicó Emma Leslie, autora principal de la investigación.

El equipo también encontró que la respuesta de esta región aumentaba después de que los participantes seguían una alimentación sin productos ultraprocesados. En cambio, el grupo de entre 22 y 25 años no presentó modificaciones significativas con ninguna de las dos dietas.

Alex DiFeliceantonio, neurocientífico del Instituto de Investigación Biomédica Fralin de Virginia Tech, señaló que esta zona todavía atraviesa un proceso de maduración durante esas edades. "La corteza orbitofrontal sigue desarrollándose en todos nuestros participantes, pero cuanto más joven eres, más rápido ocurre ese desarrollo".

¿Cómo comprobaron los efectos de esta alimentación?

Cada uno de los participantes siguió dos planes alimentarios durante periodos de dos semanas, separados por un descanso de cuatro semanas.

Una dieta excluía los alimentos ultraprocesados, mientras que la otra obtenía el 81% de sus calorías de estos productos. Aunque eran diferentes en su nivel de procesamiento, ambas mantenían las mismas proporciones de carbohidratos, grasas y proteínas. También se igualaron otros aspectos, como el azúcar añadido, la fibra, el sodio y la calidad nutricional.

Antes y después de cada intervención, los voluntarios fueron sometidos a resonancias magnéticas funcionales. Durante las pruebas recibían un batido altamente procesado o una solución sin sabor, mientras los especialistas registraban la actividad cerebral.

El estudio también amplió resultados anteriores del mismo experimento: los adultos más jóvenes consumieron más calorías en una comida tipo bufé después de seguir la dieta ultraprocesada, incluso cuando no tenían hambre. Sin embargo, los investigadores no demostraron que ambos cambios estuvieran directamente relacionados.

¿Por qué los jóvenes podrían ser más vulnerables?

Los científicos todavía desconocen qué provoca estas modificaciones. Como las dietas tenían características nutricionales equivalentes, consideran que podrían intervenir los aditivos, las sustancias generadas durante el procesamiento industrial u otros factores que aún no han identificado.

DiFeliceantonio destacó la importancia de investigar este fenómeno: "Este estudio es importante porque muestra un cambio en una región del cerebro que se sabe que regula el autocontrol y que potencialmente puede ayudar a detener la ingesta de alimentos".

No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela. La investigación tuvo pocos participantes y todavía no se sabe si las modificaciones cerebrales desaparecen al cambiar de alimentación o permanecen durante más tiempo.

Los investigadores esperan ampliar el trabajo a menores de 18 años para determinar si los adolescentes también presentan una sensibilidad particular. Brenda Davy, especialista en nutrición de Virginia Tech, señaló que este grupo consume más alimentos ultraprocesados que cualquier otro rango de edad en Estados Unidos.

Por ahora, el estudio abre una nueva línea de investigación sobre la relación entre el procesamiento industrial de los alimentos y el desarrollo del cerebro.