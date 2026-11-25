¿Quién es Vanessa Valcárcel ‘Valú’ y cómo llegó a ‘La Casa de Alofoke 3’? En su debut en ‘La Casa de Alofoke 3’, la influencer peruana 'Valú' Valcárcel fue agredida por 'Las Mellas', lo que provocó que terminara en el suelo y recibiera un fuerte golpe en la cabeza.

La presencia de una influencer peruana en ‘La Casa de Alofoke 3’ ha despertado interés dentro y fuera del país. Sin embargo, no fue únicamente su ingreso al popular reality dominicano lo que la colocó en el centro de la conversación. En sus primeras horas dentro de la competencia, Vanessa Valcárcel, más conocida como Valú, fue agredida por las gemelas Tatiana y Dominique, conocidas como ‘Las Mellas’, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

A raíz de ese episodio, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es la creadora de contenido que llegó hasta uno de los formatos digitales más comentados de República Dominicana. Su trayectoria en internet, construida años antes de su debut televisivo internacional, explica por qué fue elegida para integrar esta temporada del programa.

De creadora de contenido a figura reconocida en redes

Vanessa Valcárcel desarrolló su carrera principalmente en plataformas digitales. A través de TikTok, YouTube y transmisiones en vivo, logró reunir una comunidad interesada en los temas que suele abordar, entre ellos el amor propio, la confianza personal, las relaciones humanas y el crecimiento emocional.

La influencer impulsó su presencia digital bajo la frase ‘My Glamour Brain’, sello que acompaña gran parte de su contenido. Su exposición aumentó gracias a la constancia de sus directos y a la interacción permanente con sus seguidores, lo que le permitió expandir su alcance más allá del mercado peruano y abrirse paso en espacios internacionales.

¿Cómo llegó a ‘La Casa de Alofoke 3’ y qué pasó en su debut?

La tercera temporada de ‘La Casa de Alofoke’ reúne a influencers, streamers y figuras del entretenimiento de distintos países para convivir durante 41 días bajo vigilancia permanente. Entre los participantes fue anunciada Valú como representante del Perú, una oportunidad que llevó su carrera a una vitrina internacional.

Sin embargo, su debut quedó marcado por una fuerte polémica. Durante una discusión con las hermanas dominicanas conocidas como ‘Las Mellas’, la peruana terminó en el suelo tras ser golpeada y sufrió un golpe en la cabeza. Las imágenes se viralizaron rápidamente y desataron cuestionamientos sobre lo ocurrido dentro del reality.

Valú Valcárcel tuvo que usar collarín tras agresión física.

Tras el incidente, Valú fue trasladada a un centro médico y posteriormente reapareció usando collarín. La influencer aseguró que casi había sido “desnucada”. En paralelo, su equipo pidió a la producción revisar lo sucedido y aplicar las medidas correspondientes. Aunque reconocieron que existieron intercambios verbales previos, remarcaron que nada justifica una agresión física. Desde entonces, la creadora de contenido se ha convertido en una de las participantes más comentadas de esta edición.