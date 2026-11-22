Detectan la reactivación de una falla tectónica de 80 km en una de las regiones más antiguas de África: un sismo de 2017 dio la pista La falla de Khurutshe, objeto de estudio por investigadores, presenta registros de ruptura desde el Jurásico y ha sido reactivada tras milenios de quietud.

Un terremoto de magnitud 6,5 impactó a Botsuana el 3 de abril de 2017, originándose en el cratón del Kalahari, una antigua masa cortical de 3.700 millones de años.

Un terremoto de magnitud 6,5 impactó a Botsuana el 3 de abril de 2017, originándose en el cratón del Kalahari, una antigua masa cortical de 3.700 millones de años. Ilustración LR

Un inusual terremoto de magnitud 6,5 estremeció Botsuana el 3 de abril de 2017 al originarse dentro del cratón del Kalahari, una milenaria masa cortical con 3.700 millones de años de antigüedad. A diferencia de la sismicidad habitual en los límites tectónicos, este movimiento ocurrió en una zona intraplacas considerada estable. "Nadie esperaba que una falla activa se deslizara", advirtió Folarin Kolawole, geólogo del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia.

El evento impulsó una investigación liderada por Boniface Kgosidintsi y difundida en la revista Tectonics, centrada en la falla de Khurutshe. Ubicada a 80 kilómetros al sur del foco sísmico, dicha estructura geológica dibuja un escarpe de idéntica longitud sobre el terreno y guarda registros de ruptura durante el Jurásico, además de reactivaciones tras milenios de quietud.

¿Cómo comprobaron los geólogos la reactivación de la falla de Khurutshe en Botsuana?

Para rastrear el subsuelo junto a la carretera A1 de Botsuana, el grupo científico excavó trincheras y analizó datos de 20 pozos de agua subterránea. Además, aplicó tomografía de resistividad eléctrica, un método geofísico publicado en Wiley Online Library que diferencia materiales enterrados por su oposición al paso de la corriente, lo cual permitió cartografiar las capas geológicas a ambos lados de la grieta.

Mapa de relieve sombreado de África Oriental que muestra los límites de placas activas y la ubicación de las zonas de rift analizadas en el estudio. Foto: Kgosidintsi et al.

El indicio clave residió en el grosor variable de los estratos, pues tanto las rocas del Jurásico como los depósitos superiores formaban cuñas ensanchadas hacia la misma rotura. Este fenómeno ocurre cuando un bloque terrestre desciende y genera espacio para acumular sedimentos. Al detectarlo en formaciones de eras tan distantes, los especialistas confirmaron dos fases tectónicas, la inicial ocurrida hace unos 180 millones de años.

Durante las prospecciones surgieron areniscas con caras pulidas y estrías que delatan la fricción entre masas rocosas. La prueba definitiva del despertar reciente radica en el desplazamiento de las arenas del Kalahari, sedimentadas principalmente en los últimos 2,6 millones de años, un marco temporal que acota el sismo, aunque persiste la incógnita sobre la fecha exacta del episodio.

Vista aérea de la falla de Khurutshe en Botsuana, donde el movimiento a lo largo de una fractura en la corteza terrestre ha creado un sutil desnivel en el paisaje. Foto: Kgosidintsi et al.

¿Por qué se está fracturando el antiguo núcleo continental bajo el desierto del Kalahari?

Incluso una estructura geológica gruesa y rígida sufre deformaciones en sus áreas más vulnerables. Al este de Botsuana, diversas grietas activas siguen una vieja sutura de hace miles de millones de años, punto donde varios bloques terrestres quedaron soldados. Según la investigación difundida por Wiley Online Library, el avance del Rift del Sudoeste Africano ocurre en esa zona, donde una rama del sistema de fallas estira el terreno del continente.

Este descubrimiento publicado en State of the Planet cuestiona además la integridad de la placa San, ubicada al sur del rift de Okavango. "No podemos dar por sentado que la placa sea coherente", advirtió el científico Kolawole. Los especialistas proponen que esta ruptura interna delimita dos subplacas menores: San del Norte y San del Sur.

Los registros de GPS confirman que la apertura tectónica en el sur de África progresa con mayor lentitud frente a los tramos de Malaui, Kenia y Etiopía. A dicha velocidad, una división definitiva tomaría millones de años, aunque el fenómeno podría detenerse antes de consolidar una nueva frontera litosférica.