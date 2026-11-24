El "efecto llamada" de la infidelidad: conocer los engaños de tus amigos puede reducir el compromiso con tu pareja, según un estudio Los experimentos mostraron que, al enterarse de un 85% de deslealtades, los participantes aumentaron la atracción hacia otras personas. Los investigadores sugieren rodearse de amistades fieles.

Un estudio de la Universidad Reichman revela que conocer sobre la infidelidad ajena afecta negativamente el compromiso en parejas monógamas.

Un estudio de la Universidad Reichman revela que conocer sobre la infidelidad ajena afecta negativamente el compromiso en parejas monógamas. Ilustración LR

Saber que terceros cometieron infidelidad altera la percepción sobre el vínculo afectivo propio. En 2022, investigadores de la Universidad Reichman evaluaron este fenómeno mediante tres pruebas con estudiantes en parejas monógamas heterosexuales. El estudio, difundido en Archives of Sexual Behavior, midió las respuestas frente a datos que mostraban la traición amorosa como algo común.

El equipo propuso que las pistas del contexto social moldean aquello que parece usual o tolerable. Para comprobar esa hipótesis, emplearon grabaciones, historias y ficticios sondeos estadísticos. El formato digital examinó estímulos remotos y mantuvo sin resolver si conocer la deslealtad de un amigo íntimo produciría idéntico impacto.

¿La infidelidad ajena debilita el compromiso con la pareja?

Tres experimentos analizaron a personas en relaciones sentimentales tras exponerlas a conductas infieles de terceros. El grupo que leyó una falsa encuesta sobre 85% de engaños registró un menor apego con su pareja actual (4,75 frente a 4,94 puntos tras una charla y un cuestionario de tres preguntas) y mayor atracción hacia alternativas. Los autores señalan que percibir el engaño como habitual podría hacer que las metas a largo plazo pierdan relevancia, lo cual debilita la motivación para cuidar el vínculo y atenúa la culpa moral frente a tentaciones inmediatas.

Aunque hombres y mujeres mostraron interés en terceros por igual, los varones evidenciaron una caída más marcada en su lealtad sentimental. Rasgos como neuroticismo, narcisismo, inseguridades del apego o baja religiosidad elevan la vulnerabilidad ante esas normas sociales, si bien el impacto varía en cada individuo.

Para proteger las relaciones monógamas frente a contextos permisivos, los investigadores sugieren acudir a terapia de pareja para fortalecer el deseo sexual y la conexión afectiva. Asimismo, recomiendan ignorar pretendientes, devaluar su atractivo y rodearse de amistades fieles que refuercen la estabilidad amorosa.

¿Un beso oculto eleva el interés en otras parejas?

El segundo experimento expuso a cada participante ante la confesión de un beso ocultado o ante el relato de un trabajo universitario copiado, para luego revisar 16 fotografías y marcar candidatos románticos. Aquellos sujetos expuestos al caso del beso seleccionaron, en promedio, 3,45 opciones, mientras el grupo vinculado al plagio académico eligió 2,40.

Ese contraste numérico sugiere que conocer una traición íntima impulsa una mayor apertura hacia terceros frente a una falta escolar. La diferencia de 1,05 puntos promedio evidencia un salto perceptible en la selección visual de prospectos tras leer el engaño amoroso.