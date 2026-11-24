Ministro César Astudillo anuncia que PNP registró un promedio de 6.9 homicidios diarios La cifra fue presentada durante su intervención ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, en la que también cuestionó los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

El ministro del Interior, César Astudillo, informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) registra un promedio de 6,9 homicidios al día en el país.

La cifra fue presentada durante su intervención ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, en la que también cuestionó los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

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El titular del Mininter sostuvo que existe una diferencia entre los registros policiales y los del sistema sanitario. Como muestra, indicó que mientras la PNP contabiliza un promedio diario de 6,9 asesinatos, el Sinadef reporta 5,8 casos por día.

Astudillo atribuyó esta discrepancia a las limitaciones que tendría el registro de defunciones, pues considera que no todos los fallecimientos llegan a ser inscritos oportunamente, especialmente en localidades alejadas o con dificultades de comunicación.

En ese sentido, advirtió que las cifras del Sinadef deben analizarse considerando las posibles omisiones. Durante su presentación, afirmó que estos datos "pueden engañar" cuando no se toma en cuenta que existen muertes que no llegan a incorporarse al sistema.

El funcionario señaló que el Sinadef contabiliza principalmente los fallecimientos que cuentan con una partida de defunción registrada. Por ello, sostuvo que los casos que no completan este procedimiento podrían quedar fuera de las estadísticas oficiales de dicha plataforma.

Por otro lado, durante su exposición ante los legisladores, el ministro también se refirió a la percepción ciudadana sobre la Policía Nacional y reconoció que la institución atraviesa una situación complicada en materia de confianza pública.

"El nivel de confianza que tiene ahora la Policía Nacional no es bueno, definitivamente", manifestó.

Indicó que 83% de la población desconfía de la institución policial. Asimismo, señaló que esta percepción puede influir en la decisión de las víctimas de extorsión de acudir o no a las autoridades.

Luego, referente a las medidas contra la criminalidad, Astudillo también planteó la aplicación de cadena perpetua para los efectivos policiales y militares que participen en organizaciones criminales o que faciliten armas y municiones a estas agrupaciones.

El ministro sostuvo, además, que es necesario modificar el perfil de los agentes policiales como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia.