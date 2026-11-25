En 2023, los sismómetros de todo el mundo captaron una señal que se repetía cada 92 segundos durante 9 días: provenía de un lugar remoto en Groenlandia El deshielo de un glaciar provocó el derrumbe de una montaña, generando una onda oscilante que sacudió los detectores sísmicos de todo el planeta.

Las imágenes satelitales muestran movimientos del agua en el fiordo de Groenlandia después de un tsunami. Foto: NASA/JPL

Las imágenes satelitales muestran movimientos del agua en el fiordo de Groenlandia después de un tsunami. Foto: NASA/JPL

Durante nueve días, estaciones sísmicas de distintos países registraron una vibración extraña que se repetía con una extraña precisión. La señal, detectada en septiembre de 2023, tenía su origen en un fiordo aislado del este de Groenlandia, donde un enorme desprendimiento de rocas y hielo provocó un tsunami que mantuvo el agua en movimiento mucho después del impacto inicial.

El fenómeno desconcertó a los investigadores porque sus efectos podían detectarse a miles de kilómetros del lugar donde ocurrió. La explicación llegó al estudiar las características del fiordo Dickson y reconstruir el comportamiento del agua. Lo que parecía una señal sísmica inexplicable era, en realidad, el registro de una gigantesca masa de agua que chocaba repetidamente contra las paredes de un estrecho canal.

¿Qué provocó la señal sísmica que se registró durante nueve días?

El 16 de septiembre de 2023, una ladera de una montaña se desplomó y arrastró consigo una gran cantidad de hielo glaciar. La mezcla de rocas y hielo cayó directamente sobre el agua del fiordo Dickson y desplazó una enorme masa de agua hacia las pendientes cercanas.

Una montaña en el fiordo de Dickson tras el derrumbe de 33 millones de yardas cúbicas de roca y hielo en un deslizamiento de tierra. Foto: Søren Rysgaard

El impacto provocó un tsunami cuyo ascenso máximo superó los 200 metros en algunos sectores. El investigador Kristian Svennevig documentó el acontecimiento en la revista científica Science y señaló que el agua alcanzó una altura promedio de 60 metros a lo largo de 10 kilómetros del fiordo.

Sin embargo, el movimiento no terminó después del primer impacto. La forma del estrecho canal impidió que el agua se desplazara libremente hacia el océano, por lo que comenzó a oscilar de un extremo a otro.

La señal que captaron los instrumentos tenía un intervalo de aproximadamente 92 segundos. Cada vez que el agua golpeaba las paredes rocosas, generaba vibraciones que viajaban por la corteza terrestre y podían ser registradas por estaciones sísmicas ubicadas en diferentes partes del planeta.

¿Cómo descubrieron qué ocurría dentro del fiordo de Groenlandia?

La explicación del fenómeno llegó gracias a la combinación de registros sísmicos y mediciones satelitales. Angela Carrillo-Ponce estudió el comportamiento del agua y explicó en 'The seismic record' que una curva pronunciada cerca de la salida del fiordo actuó como una barrera natural.

En lugar de escapar hacia mar abierto, el agua quedó atrapada y comenzó a balancearse repetidamente. Este movimiento recibe el nombre de seiche y se produce cuando una masa de agua oscila dentro de un espacio limitado.

Posteriormente, el satélite SWOT permitió obtener pruebas directas de este comportamiento mediante mediciones de radar. El equipo de Thomas Monahan publicó sus resultados en 'Nature communications' y detectó inclinaciones de hasta dos metros en la superficie del agua.

Al combinar estos registros con información sísmica de Alert, Canadá, los investigadores calcularon que la amplitud inicial de la ola estacionaria fue de 26 pies (7,9 metros). Los modelos meteorológicos y de mareas también permitieron descartar que el viento o las mareas fueran responsables del movimiento.

¿Por qué este fenómeno preocupa a los investigadores?

El desprendimiento está relacionado con la pérdida progresiva de hielo en Groenlandia. El adelgazamiento de los glaciares reduce el soporte que mantienen sobre las montañas, mientras que el aumento de las temperaturas y el deshielo del permafrost pueden debilitar la estabilidad de las pendientes.

Un antecedente ocurrió en 2017, cuando un desprendimiento en el fiordo Karrat provocó un tsunami que destruyó el pueblo de Nuugaatsiaq.

Aunque las mediciones del fiordo Dickson permitieron comprender cómo se produjo la oscilación del agua, todavía existen dificultades para anticipar cuándo ocurrirán nuevos desprendimientos. Los investigadores tampoco pudieron medir el desencadenante inmediato del colapso de 2023.

El estudio demuestra que los satélites pueden ayudar a vigilar estos peligros en regiones remotas, donde las mediciones realizadas desde tierra resultan difíciles.