HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

FAO reconoce a la peruana Rita Parcco entre las 100 mujeres heroínas en sistemas agroalimentarios

La agricultora trabaja en Paymakis, Apurímac, conservando más de 97 variedades de papa y otras plantas, apoyando comunidades rurales en prácticas agrícolas sostenibles y tradicionales.

Rita Parcco, reconocida por la FAO por su aporte a los sistemas agroalimentarios
Rita Parcco, reconocida por la FAO por su aporte a los sistemas agroalimentarios | Foto: FAO
Escuchar
Resumen
Compartir

Orgullo peruano. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) seleccionó a la agricultora conservacionista de más de 97 variedades de papa, Rita Parcco Pumapillo, entre las “100 Mujeres Heroínas en los Sistemas Agroalimentarios y el Desarrollo Rural”.

El reconocimiento destaca el liderazgo y la contribución de Parcco, vinculada a la zona de agrobiodiversidad Paymakis (Apurímac), en la generación de cambios positivos en la agricultura y las comunidades rurales. Su selección se dio luego de un proceso que recibió a más de 600 candidaturas procedentes de más de 131 países.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Minedu modifica cronograma del concurso de ascenso docente 2026: conoce las nuevas fechas

lr.pe

Peruana aporta en la conservación de casi un centenar de variedades de papa

Parcco desarrolla trabajos de conservación de cultivos en Paymakis, que fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) por su importante contribución a la conservación genética de cultivos en más de 14.000 hectáreas que comprenden las comunidades campesinas de Payancca, Marjuni y Kishuara.

Su labor contribuye a la conservación de más de 97 variedades de papa, 24 variedades de maíz, 20 variedades de raíces y tubérculos andinos y más de 85 especies de plantas medicinales, además de prácticas comunitarias como el ayni y la minka que permiten a las familias mantener sus sistemas agrícolas tradicionales y gestionar sus territorios de manera colectiva.

Reconocimiento busca visibilizar el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios

La iniciativa “100 Mujeres Heroínas en los Sistemas Agroalimentarios y el Desarrollo Rural” se desarrolla en el contexto del Año Internacional de la Agricultura 2026, impulsado por la ONU para visibilizar el papel fundamental de las mujeres en los sistemas agroalimentarios.

La candidatura de Parcco a esta convocatoria fue impulsada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Midagri. Las mujeres seleccionadas serán destacadas por la FAO durante las actividades mundiales vinculadas al Día Mundial de la Alimentación, como referentes de liderazgo, innovación, sostenibilidad y desarrollo rural.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

LEER MÁS
Evita los picos de glucosa al cocinar arroz blanco con este sencillo truco casero

Evita los picos de glucosa al cocinar arroz blanco con este sencillo truco casero

LEER MÁS
Ministro Ángel Manero viajará a Italia para evento de la FAO, tras criticar informe de inseguridad alimentaria

Ministro Ángel Manero viajará a Italia para evento de la FAO, tras criticar informe de inseguridad alimentaria

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025