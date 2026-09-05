FAO reconoce a la peruana Rita Parcco entre las 100 mujeres heroínas en sistemas agroalimentarios

Rita Parcco, reconocida por la FAO por su aporte a los sistemas agroalimentarios | Foto: FAO

Rita Parcco, reconocida por la FAO por su aporte a los sistemas agroalimentarios | Foto: FAO

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Orgullo peruano. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) seleccionó a la agricultora conservacionista de más de 97 variedades de papa, Rita Parcco Pumapillo, entre las “100 Mujeres Heroínas en los Sistemas Agroalimentarios y el Desarrollo Rural”.

El reconocimiento destaca el liderazgo y la contribución de Parcco, vinculada a la zona de agrobiodiversidad Paymakis (Apurímac), en la generación de cambios positivos en la agricultura y las comunidades rurales. Su selección se dio luego de un proceso que recibió a más de 600 candidaturas procedentes de más de 131 países.

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Peruana aporta en la conservación de casi un centenar de variedades de papa

Parcco desarrolla trabajos de conservación de cultivos en Paymakis, que fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) por su importante contribución a la conservación genética de cultivos en más de 14.000 hectáreas que comprenden las comunidades campesinas de Payancca, Marjuni y Kishuara.

Su labor contribuye a la conservación de más de 97 variedades de papa, 24 variedades de maíz, 20 variedades de raíces y tubérculos andinos y más de 85 especies de plantas medicinales, además de prácticas comunitarias como el ayni y la minka que permiten a las familias mantener sus sistemas agrícolas tradicionales y gestionar sus territorios de manera colectiva.

Reconocimiento busca visibilizar el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios

La iniciativa “100 Mujeres Heroínas en los Sistemas Agroalimentarios y el Desarrollo Rural” se desarrolla en el contexto del Año Internacional de la Agricultura 2026, impulsado por la ONU para visibilizar el papel fundamental de las mujeres en los sistemas agroalimentarios.

La candidatura de Parcco a esta convocatoria fue impulsada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Midagri. Las mujeres seleccionadas serán destacadas por la FAO durante las actividades mundiales vinculadas al Día Mundial de la Alimentación, como referentes de liderazgo, innovación, sostenibilidad y desarrollo rural.