Paleontólogos catalanes extraen un bloque de 18 toneladas con el cuello del que podría ser el titanosaurio más grande de Europa Los fósiles podrían revelar que se trata de una especie diferente y ayudar a conocer mejor a estos enormes dinosaurios que vivieron hace millones de años.

Investigadores del Museo Conca Dellá y el Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont lograron extraer los restos de un titanosaurio de enormes dimensiones en un yacimiento cercano a Isona, en Lleida, España. El bloque de roca que protege los fósiles contiene parte del cuello del dinosaurio, que podría superar en tamaño al abditosaurio descubierto en la misma región en 2014.

El hallazgo se produjo en el yacimiento del Molí del Piteu, descubierto hace aproximadamente cinco años. Los investigadores estudiarán los huesos para determinar si pertenecen a una especie diferente y si se trata del ejemplar más grande encontrado hasta ahora en Europa.

"Sacamos algunos de estos huesos largos y, finalmente, nos dimos cuenta de que había una parte del cuello, o posiblemente todo el cuello", explicó Àngel Galobart, director del Museo de la Conca Dellà.

Imagen aérea donde se aprecian las dimensiones del cuello de dinosaurio localizado. Foto: ACN / Museo de la Conca Dellà / Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont

¿Por qué este titanosaurio podría superar al descubierto en 2014?

La comparación con el abditosaurio de Orcau es uno de los aspectos más importantes del descubrimiento. Este dinosaurio, recuperado en 2014, podía alcanzar entre 15 y 18 metros de longitud y fue considerado entonces el titanosaurio más grande extraído en Europa.

Un titanosaurio es un dinosaurio saurópodo herbívoro de cuello y cola largos que vivió principalmente durante el periodo Cretácico. Foto: iStock

Sin embargo, los huesos del nuevo ejemplar presentan dimensiones mayores. Elena Nieto, preparadora paleontológica del equipo, señaló a la ACN que sus costillas son más largas que las del abditosaurio, una característica que permite plantear que el animal habría alcanzado un tamaño superior.

Además, los restos incluyen partes de la zona pectoral, las extremidades anteriores y la región craneal, elementos que no se recuperaron en el ejemplar anterior. Algunas vértebras también podrían conservar su conexión anatómica, es decir, permanecer en la misma posición que tenían cuando el dinosaurio estaba vivo. Esto indicaría que sus restos no fueron desplazados considerablemente después de su muerte.

¿Cómo consiguieron extraer un bloque de 18 toneladas?

Para proteger los fósiles durante la extracción, los especialistas los cubrieron con resina acrílica y construyeron alrededor una estructura de hierro y poliuretano. Esta cubierta, conocida coloquialmente como momia, permitió trasladar los restos como un solo bloque.

La estructura contenía aproximadamente siete metros cúbicos de piedra y pesaba 18 toneladas, más del triple que el primer cuello extraído en Orcau, que alcanzaba las cinco toneladas. Una retroexcavadora permitió darle la vuelta y cargarlo en un remolque. Durante esta operación se desprendió un fragmento de la parte anterior, por lo que los investigadores deberán evaluar si algunos huesos resultaron afectados.

¿Qué revelarán los fósiles sobre esta especie de dinosaurio?

La siguiente etapa consistirá en retirar la roca que rodea los huesos para limpiar sus superficies y estudiar sus características. Los investigadores también deberán determinar si pertenecen a una especie diferente del abditosaurio. Por ahora, los datos apuntan a que podría tratarse de otro tipo de titanosaurio, según Nieto.

En el yacimiento también aparecieron numerosos dientes de dinosaurios carnívoros, un indicio de que el ejemplar habría sido depredado. Los expertos esperan que la preparación avance más rápido que la del abditosaurio, cuyos restos necesitaron aproximadamente seis años de trabajo y una década desde su extracción para que se confirmara que pertenecían a una nueva especie.

Mientras avanzan los estudios en Isona, el museo prevé organizar visitas para que el público pueda observar cómo los especialistas descubren y preparan los fósiles.