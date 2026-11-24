Preparaban el terreno para una planta solar en España y descubrieron una fortaleza de 5.000 años de antigüedad con un hombre de la época romana enterrado con una daga militar Sus murallas tenían una forma poco común para su época y contaban con varias barreras para proteger el interior del asentamiento.

En 2021, las excavaciones arqueológicas realizadas antes de instalar paneles solares en el suroeste de España sacaron a la luz una construcción prehistórica con un complejo sistema de defensa. Sin embargo, el hallazgo más desconcertante fueron los restos de un hombre enterrado con un arma vinculada al ejército romano, miles de años después de que la fortaleza quedara abandonada.

El descubrimiento ocurrió cerca de Almendralejo, en la región de Extremadura. Los investigadores encontraron un asentamiento fortificado que se remonta aproximadamente al 3000 a. C., durante el Calcolítico o Edad del Cobre. Su arquitectura reveló una organización constructiva sorprendente para aquella época, mientras que el entierro posterior abrió nuevas preguntas sobre el uso que tuvo el lugar a lo largo de los siglos.

La fortaleza fue descubierta en 2021 durante los trabajos preliminares para una planta de energía solar en la región de Extremadura. Foto: Acciona/Tera SL.

¿Cómo era la fortaleza de 5.000 años descubierta en España?

La construcción, identificada como Cortijo Lobato, destaca por sus dimensiones y su elaborado diseño defensivo. Las fotografías aéreas permitieron distinguir un recinto exterior de nueve lados, con estructuras redondeadas que sobresalían en las esquinas. Estas prolongaciones, conocidas como bastiones, habrían permitido vigilar distintos sectores de las murallas y dificultar el avance de posibles atacantes.

La hoja encontrada junto al cuerpo se llama «pugio», una de las armas estándar que se entregaban a las legiones romanas. Foto: Acciona/Tera SL

El recinto principal tenía aproximadamente 77 metros de diámetro y contaba con dos espacios defensivos más pequeños en su interior. Estos protegían la zona central y estaban separados por zanjas, lo que demuestra que sus constructores planificaron distintas barreras para resguardar el asentamiento.

La presencia de bastiones resulta especialmente llamativa porque este tipo de estructuras suele relacionarse con fortificaciones militares de épocas posteriores. Siglos después, ingenieros europeos como Vauban desarrollarían sistemas defensivos mucho más sofisticados basados en construcciones de este tipo.

Los trabajos arqueológicos también permitieron recuperar objetos relacionados con las actividades cotidianas de sus antiguos habitantes, entre ellos cerámicas, herramientas y armas. En conjunto, estos elementos muestran la capacidad de organización y construcción de las comunidades que ocuparon el lugar durante la Edad del Cobre.

¿Quién era el hombre enterrado con una daga del ejército romano?

La segunda sorpresa apareció dentro del antiguo complejo. Los arqueólogos encontraron los restos de un hombre que tenía entre 25 y 35 años cuando murió. Su entierro se produjo aproximadamente 2.500 años después de que la fortaleza fuera abandonada por sus primeros habitantes.

Junto al cuerpo apareció un pugio, una daga corta asociada con los legionarios romanos. Este tipo de arma aporta una pista sobre la posible relación del individuo con las fuerzas militares de Roma, cuya presencia en Hispania comenzó en el año 218 a. C.

Sin embargo, los investigadores todavía no han podido establecer quién era ni por qué terminó enterrado entre las ruinas de una construcción prehistórica. Pudo tratarse de un soldado que atravesaba la región, un desertor o una persona que murió cerca del antiguo asentamiento, pero ninguna de estas posibilidades está confirmada.

Los análisis forenses podrían aportar nuevas pistas sobre su vida y las circunstancias de su muerte. Por ahora, Cortijo Lobato conserva dos episodios separados por milenios: la construcción de una fortaleza durante la Edad del Cobre y el entierro de un hombre que vivió en tiempos de la presencia romana en la península ibérica.