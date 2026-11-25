Descubren evidencias de una tumba real en Alejandría: cimientos colosales podrían ser el mausoleo de los Ptolomeos vinculado a Alejandro Magno Los arqueólogos encontraron una monumental estructura de piedra que podría haber formado parte de un complejo funerario real mencionado en fuentes antiguas.

Unos cimientos de piedra caliza de un enorme edificio podrían estar relacionado con una tumba real ptolemaica. Foto: Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto

Unos cimientos de piedra caliza de un enorme edificio podrían estar relacionado con una tumba real ptolemaica. Foto: Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto

Una misión arqueológica griega descubrió los cimientos de un edificio monumental de piedra caliza bajo los jardines de Shallalat, en el centro de Alejandría, Egipto. Un comité científico egipcio considera que la estructura podría corresponder a una antigua tumba real de la dinastía ptolemaica, relacionada con el recinto funerario donde, según textos históricos, también fue enterrado Alejandro Magno.

La excavación está dirigida por la arqueóloga Calliope Limneos-Papakosta, del Instituto Helénico de Investigación de la Civilización Alejandrina (HRIAC), quien lleva aproximadamente dos décadas investigando los restos de la antigua ciudad. El hallazgo incluye una construcción de planta cuadrada, rodeada de muros y con un túnel que se extiende hacia el norte por debajo de la estructura.

Tras examinar los vestigios, los especialistas egipcios plantearon que el edificio pudo tener una función funeraria. Sin embargo, todavía no existe una confirmación de que se trate del mausoleo de los antiguos monarcas.

Cimientos de piedra caliza de una posible tumba real ptolemaica en la antigua Alejandría. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

¿Por qué los arqueólogos creen que podría ser una tumba real?

El comité científico fue creado por el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathy, y estuvo encabezado por Ayman Ashmawy, funcionario del Consejo Supremo de Antigüedades. También participaron expertos en historia y arqueología griega y romana de las universidades de Alejandría y Tanta.

La forma cuadrada y las dimensiones de los cimientos indican que soportaron una construcción de gran tamaño y considerable altura, según un comunicado. Sus características arquitectónicas también abren la posibilidad de que tuviera un propósito funerario.

La hipótesis apunta al monumento que habría mandado construir Ptolomeo IV Filopátor, quien gobernó Egipto entre 221 y 204 a. C. El geógrafo griego Estrabón mencionó este recinto en sus descripciones de Alejandría, donde se encontraban las tumbas de los reyes y la de Alejandro.

¿Qué relación tiene el edificio con la tumba de Alejandro Magno?

Los textos antiguos ofrecen pistas sobre la posible importancia del lugar. Estrabón describió el llamado Soma, un espacio cercado dentro del antiguo distrito real que albergaba los sepulcros de los monarcas ptolemaicos y del conquistador macedonio.

Interior del pasaje subterráneo descubierto durante las excavaciones en el barrio real de Alejandría. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Otra referencia aparece en los escritos de Zenobio, autor de época romana, quien atribuyó a Ptolomeo Filopátor la construcción de un monumento funerario llamado Sema.

En su relato, Zenobio señala: "Ptolomeo Filopátor levantó en medio de la ciudad un monumento funerario, que hoy se llama Sema, y depositó en él a todos sus antepasados, junto con su madre, y también a Alejandro de Macedonia".

Ambos testimonios respaldan el interés por investigar la zona, aunque no demuestran que los cimientos recién estudiados pertenezcan a ese recinto ni que allí permanezcan los restos de Alejandro.

¿Qué falta investigar para confirmar el descubrimiento?

Las excavaciones comenzaron en 2007 y enfrentaron una dificultad importante: el agua subterránea aparece a unos 7,5 metros de profundidad. Para continuar los trabajos, la misión instaló en 2016 un sistema de pozos y bombas que permitió explorar niveles más profundos.

En 2009, el equipo también encontró una estatua de mármol que Limneos-Papakosta interpreta como una representación de Alejandro Magno. Actualmente, se exhibe en el Museo Nacional de Alejandría.

Por ahora, la comisión egipcia considera que la identificación del edificio es una hipótesis preliminar. Las próximas excavaciones deberán determinar su función original y establecer si realmente estuvo relacionado con el mausoleo de los reyes ptolemaicos.