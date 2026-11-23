Mercurio es el planeta más cercano al Sol y alcanza los 400 °C, pero guarda hielo en sus cráteres: estudio ofrece una pista inesperada sobre su origen El hielo en los cráteres polares sobrevive debido a su inclinación de 2 grados, que genera sombras permanentes. Estas trampas frías conservan el vapor de agua por eras geológicas.

A pesar de temperaturas diurnas que superan los 400 °C, la misión MESSENGER de la NASA halló depósitos de hielo en el polo norte de Mercurio, confirmando teorías anteriores sobre su origen.

A pesar de temperaturas diurnas que superan los 400 °C, la misión MESSENGER de la NASA halló depósitos de hielo en el polo norte de Mercurio, confirmando teorías anteriores sobre su origen. Ilustración LR

A pesar de que el calor diurno en las áreas iluminadas de Mercurio rebasa los 400 °C, la misión MESSENGER de la NASA descubrió pruebas contundentes de depósitos de hielo cerca de su polo norte. Divulgados en 2012, esos hallazgos confirmaron las observaciones previas que los radares terrestres realizaron décadas atrás, según informa Science.

Aunque los impactos de cometas y asteroides ricos en compuestos volátiles representan la teoría principal sobre el origen de dichas reservas congeladas, un estudio difundido durante 2020 en The Astrophysical Journal Letters plantea una hipótesis complementaria. De acuerdo con Physics, el propio planeta tendría la capacidad de producir parte del recurso hídrico a través de reacciones químicas impulsadas por su calor extremo.

¿Cómo el calor extremo y el viento solar fabrican agua en Mercurio?

El fenómeno arranca cuando los protones del viento solar impactan la corteza superficial mercuriana. En ese entorno, el hidrógeno recibido se enlaza con el oxígeno presente en los minerales para originar grupos hidroxilo (OH), estructuras formadas por un átomo de cada elemento químico.

Simulación de agua en Mercurio: (A) temperatura y protones, (B) viento solar crea OH, (C) ciclo de H₂O y (D) vista atómica RD. Foto: The Astrophysical Journal Letters

En las zonas bañadas por la luz diurna, las altas temperaturas impulsan la interacción entre dichas partículas y expulsan moléculas de agua hacia la exosfera, la delgada capa gaseosa del astro más cercano al Sol. "El mecanismo químico básico se ha observado decenas de veces en estudios desde finales de la década de 1960", señaló Brant Jones, autor principal del estudio del Instituto de Tecnología de Georgia, donde analizaron superficies bien definidas.

(A) Tasa y distribución esférica de H2O formada por desorción tras 6 días en Mercurio. (B) Proyección esférica del modelo. Foto: The Astrophysical Journal Letters

Tras su emisión, parte del compuesto se desintegra por la radiación estelar o escapa al vacío, mientras una fracción migra hacia los polos. De acuerdo con los cálculos divulgados por el investigador, este proceso explicaría hasta el 10% del hielo acumulado en Mercurio.

Hielo en Mercurio tras 1 día: (A) ubicación sin PSR, (B) vista esférica en lado nocturno y (C) vista del Polo Norte. Foto: The Astrophysical Journal Letters

¿Por qué sobrevive el hielo en los cráteres polares de Mercurio a pesar de su cercanía al Sol?

La mínima inclinación del eje de rotación de Mercurio, de apenas 2 grados, mantiene al Sol muy bajo sobre el horizonte en las regiones polares. Debido a esta posición, los bordes de diversos cráteres bloquean la luz solar durante todo el año y generan sombras permanentes donde el termómetro desciende hasta los −200 °C.

Estas cavidades extremas operan como auténticas trampas frías capaces de solidificar el vapor al instante y conservarlo intacto por eras geológicas. "Las moléculas de agua pueden entrar en las sombras, pero nunca salir de ellas", explicó Thomas Orlando, coautor de la investigación, sobre el mecanismo que retiene este recurso en el planeta.

Los datos recabados por la sonda MESSENGER confirman que el hielo aflora en la superficie de las zonas más gélidas del polo norte. En contraste, dentro de áreas con temperaturas ligeramente superiores, el agua congelada permanece oculta bajo una corteza oscura de compuestos orgánicos complejos que funciona como aislante térmico.