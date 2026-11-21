El Niño aún podría ganar fuerza a inicios de 2027, pero científicos de la NOAA ya estiman cuándo empezaría a debilitarse Las proyecciones indican que las anomalías térmicas en la superficie del Pacífico ecuatorial oriental superan los 4 °C sobre el promedio. Se prevé un récord histórico en el evento hasta enero de 2027.

Las proyecciones indican que el calentamiento oceánico comenzará a disminuir, marcando un descenso térmico por El Niño hacia principios de 2027. | AFP

Las proyecciones indican que el calentamiento oceánico comenzará a disminuir, marcando un descenso térmico por El Niño hacia principios de 2027. | AFP

El Niño se fortalecerá en los próximos meses antes de iniciar su debilitamiento hacia principios de 2027, de acuerdo con las proyecciones del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). En su reporte publicado el 12 de noviembre, este organismo meteorológico advirtió que existe más de un 79% de probabilidad de que este fenómeno mantenga una categoría fuerte o muy fuerte durante el primer trimestre del próximo año, aun cuando el calentamiento oceánico comience a disminuir.

Este panorama surge tras detectarse anomalías térmicas superiores a los 4 °C sobre el promedio habitual en la superficie del Pacífico ecuatorial oriental. Asimismo, la agencia estadounidense calculó alrededor de un 60% de opciones de que el evento marque un récord histórico —en comparación con las mediciones acumuladas desde 1950— durante los trimestres de octubre a diciembre de 2026 y de noviembre de 2026 a enero de 2027.

¿Cómo sería El Niño en los primeros meses del 2027 según las proyecciones de la NOAA?

El descenso térmico del fenómeno El Niño iniciará a principios de 2027, cuando la proyección central del Índice Oceánico del Niño Relativo (RONI) —indicador que evalúa el calentamiento superficial del mar en la región Niño 3.4 frente al resto de los trópicos— caiga de +2,53 °C (noviembre-enero) a +2,28 °C (diciembre-febrero) antes de acentuarse en los meses posteriores.

Enero a marzo. La probabilidad de que persista El Niño figura en 100% en la tabla oficial, mientras la proyección central del índice baja a +1,79 °C .

La probabilidad de que persista El Niño figura en en la tabla oficial, mientras la proyección central del índice baja a . Febrero a abril. La continuidad del episodio tiene un 98% de probabilidad. La intensidad moderada es la categoría más probable, con 49% .

La continuidad del episodio tiene un de probabilidad. La intensidad moderada es la categoría más probable, con . Marzo a mayo. La probabilidad de que se mantenga el fenómeno desciende al 80%, con un 53% de que sea débil.

Se espera que El Niño mantenga una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027. Foto: NOAA

¿Cuándo volverán las condiciones neutrales de El Niño al Pacífico central en 2027?

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) proyecta el retorno de la fase neutra en el Pacífico ecuatorial central entre abril y junio de 2027, periodo donde alcanza un 61% de probabilidad. Para definir este estado climático, el organismo estadounidense emplea el índice RONI con valores situados entre −0,5 °C y +0,5 °C dentro de la región Niño 3.4.

Por su parte, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) precisó en su reporte del 13 de noviembre que la transición ocurrirá en junio del próximo año. El comunicado oficial detalla que el evento mantendrá una magnitud muy fuerte hasta febrero, iniciando posteriormente un declive que llevaría a una condición neutra en junio de 2027, mientras que para El Niño Costero —vigilado en la zona Niño 1+2— se espera una atenuación progresiva hasta julio.