Luna del Castor de noviembre de 2026: a qué hora verla en Perú y cuándo llega la próxima superluna, justo antes de Nochebuena Este fenómeno, reconocido por la NASA como una superluna, se produce cuando la Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, haciéndola lucir más grande y brillante. El espectáculo será visible en diversas partes del mundo.

Denominada Luna del Castor, su nombre proviene de los almanaques norteamericanos. Este evento astronómico será visible en varias ciudades del mundo, iluminando la noche en distintas latitudes.

Denominada Luna del Castor, su nombre proviene de los almanaques norteamericanos. Este evento astronómico será visible en varias ciudades del mundo, iluminando la noche en distintas latitudes. Ilustración LR/AFP

La Luna del Castor alcanzará su fase llena el martes 24 de noviembre de 2026 a las 9.53 a. m. (hora peruana), de acuerdo con el Observatorio Naval de Estados Unidos. Debido a que este evento astronómico sucederá a plena luz del día en Perú, los aficionados tendrán dos ocasiones ideales para contemplar el disco casi iluminado a simple vista: al anochecer del lunes 23 y durante la noche del martes 24, siempre que las condiciones meteorológicas mantengan el cielo despejado.

Por su parte, la NASA incorpora este plenilunio dentro de su calendario oficial de superlunas de 2026. Dicha denominación ocurre cuando el satélite natural coincide con el perigeo —su punto orbital más próximo a la Tierra—, una cercanía que permite apreciarlo ligeramente más grande y brillante en comparación con un ciclo promedio.

¿A qué hora ver la Luna del Castor en Perú y qué origen tiene su nombre?

El satélite natural aparecerá en el cielo de Lima este lunes 23 de noviembre a las 5.31 p. m. por el noreste, ocultándose a las 5.15 a. m. del martes para retornar a las 6.38 p. m. Los registros de Time and Date señalan variaciones geográficas en el territorio nacional: en Cusco, el astro emergerá a las 5.13 p. m. de este lunes 23 de noviembre y a las 6.20 p. m. del martes 24 de noviembre.

La denominación Luna del Castor surge de los almanaques norteamericanos y evoca la actividad de dichos roedores antes del frío boreal. El Departamento de Recursos Naturales de Maryland explica que, durante noviembre, estos animales comienzan a refugiarse en sus moradas, después de haber reunido suficientes provisiones para el invierno. Otra versión histórica asocia el término con la temporada de caza para obtener pieles previas al congelamiento de los pantanos.

Ese espectáculo astronómico será visible en diversas latitudes mundiales. Durante la jornada del martes 24, el plenilunio iluminará Nueva York a las 4.15 p. m., Madrid a las 5.25 p. m. y Sídney a las 7.34 p. m., conforme a las mediciones locales. En la urbe australiana, el punto máximo ocurrirá a la 1.53 a. m. del miércoles 25 debido al huso horario.

El espectáculo de Luna del Castor será visible en diversas partes del mundo. Foto: AFP

¿A qué hora se verá la Superluna Fría de diciembre 2026 en Perú antes de Nochebuena?

La última superluna de 2026 iluminará el cielo de Perú el miércoles 23 de diciembre, exactamente a las 8.28 p. m., apenas un día antes de Nochebuena. En Lima, este satélite asomará por el noreste desde las 6.28 p. m. y reaparecerá el jueves 24 a las 7.33 p. m. con un brillo casi intacto, según registros del Observatorio Naval de Estados Unidos.

Bautizada como Luna Fría por su proximidad al invierno boreal, esta superluna destacará como el plenilunio más grande y luminoso del calendario. De acuerdo con el portal especializado EarthSky, el astro alcanzará una distancia mínima de 356.740 kilómetros respecto a la Tierra, un espectáculo navideño inédito desde 1996 que no ocurrirá de nuevo hasta 2045.