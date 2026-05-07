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Ciencia

Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

También se hallaron la brújula más antigua de Europa, herramientas y restos preservados de un hundimiento repentino.

Descubren un barco de la década de 1360 que permaneció enterrado bajo Estonia. Foto: Facebook
Descubren un barco de la década de 1360 que permaneció enterrado bajo Estonia. Foto: Facebook
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Un grupo de trabajadores que realizaba obras en Lootsi Street, en Tallinn, Estonia, encontró restos de madera a apenas 1,5 metros bajo el suelo el 31 de marzo de 2022. Tras las primeras inspecciones, especialistas confirmaron que pertenecían a un barco mercante medieval de gran tamaño enterrado bajo la ciudad desde el siglo XIV.

La embarcación mide 24,5 metros de largo, nueve metros de ancho y cerca de cuatro metros de alto, dimensiones poco comunes para un naufragio de esta época. El Estonian Maritime Museum identificó el hallazgo como uno de los mayores pecios medievales recuperados en Europa en el último siglo. Estudios posteriores publicados en marzo de 2026 en el Journal of Cultural Heritage también abrieron nuevas preguntas sobre su origen y construcción.

Excavaciones de los restos del barco cog de Lootsi. Foto: Museo Marítimo de Estonia.

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¿Cómo encontraron el barco medieval?

Los obreros toparon con la estructura mientras preparaban los cimientos del futuro edificio. El casco permanecía sellado bajo capas de tierra húmeda, condición que ayudó a conservar buena parte de la madera durante más de 660 años. Para extraerlo, arqueólogos e ingenieros necesitaron tres meses de planificación y una operación de 13 horas.

La brújula encontrada en los restos del barco mercante Lootsi. Foto: Museo Marítimo de Estonia.

La brújula encontrada en los restos del barco mercante Lootsi. Foto: Museo Marítimo de Estonia.

Debido a su tamaño, el casco tuvo que dividirse en cuatro secciones antes del traslado. Los análisis de dendrocronología, técnica que estudia los anillos de crecimiento de la madera, revelaron que el roble utilizado para fabricar la nave data de alrededor de 1360, periodo en que las flotas de comerciantes de la Liga Hanseática dominaban el comercio marítimo entre el mar Báltico y el mar del Norte.

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¿Qué encontraron dentro del barco medieval?

Entre los objetos recuperados destacó una brújula seca considerada por medios locales como el ejemplo más antiguo conservado en Europa. Este instrumento funciona con una aguja magnetizada que gira sobre una rosa náutica y, según los investigadores, aún mantiene operatividad tras más de seis siglos.

También aparecieron herramientas, armas, zapatos de cuero desgastados y restos de dos ratas preservadas. El arqueólogo Priit Lätti, investigador del museo marítimo, explicó que la disposición caótica de estos elementos apunta a un hundimiento repentino. "La tripulación tuvo que abandonar el barco con rapidez", añadió.

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