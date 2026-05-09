El traslado de esos animales amazónicos hacia el litoral peruano constituyó un reto logístico que exigió cruzar las escarpadas cumbres andinas. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El traslado de esos animales amazónicos hacia el litoral peruano constituyó un reto logístico que exigió cruzar las escarpadas cumbres andinas. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Científicos de la Universidad del Sur de Illinois, en Estados Unidos, revelaron que una cultura preincaica empleó plumas de un animal selvático en rituales funerarios. Mediante análisis de ADN y químicos, los expertos rastrearon el origen de estos recursos naturales hasta el Amazonas. Esta evidencia confirma la existencia de rutas comerciales complejas que unieron la región oriental con el litoral andino mucho antes del auge inca.

El estudio en Nature Communications destaca la sofisticación de las redes de intercambio a gran escala manejadas por sociedades costeras, como explicó Izumi Shimada, coautora de la investigación. Tales elementos exóticos funcionaron como símbolos de prestigio para adornar los cuerpos de los difuntos en ceremonias religiosas de alto estatus.

¿Qué especie del Amazonas protagonizaba las ceremonias fúnebres preincaicas?

El loro amazónico desempeñaba un papel fundamental en los ritos funerarios de Pachacamac, donde científicos identificaron plumajes procedentes de selvas tropicales distantes. Los investigadores confirman que estas aves, como el ejemplar de cabeza amarilla (Amazona ochrocephala), vivían en cautiverio para garantizar un flujo continuo de insumos coloridos. Dichos hallazgos químicos y genéticos ratifican la existencia de redes comerciales complejas que conectaban la costa peruana con la región selvática hace siglos.

La posesión de estas piezas vibrantes simbolizaba alto estatus social y autoridad dentro de la cultura Yschma. Aquellas decoraciones en los fardos representaban un vínculo espiritual, ya que se creía que los animales alados mantenían una "conexión especial con el más allá". Por ello, el uso de estos elementos biológicos trascendía la estética decorativa para convertirse en un componente sagrado indispensable durante el último adiós a los difuntos.

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¿Cómo lograban las culturas preincaicas trasladar aves exóticas por la cordillera?

El traslado de loros amazónicos hacia el litoral peruano constituyó un reto logístico que exigió cruzar las escarpadas cumbres andinas. Estas especies silvestres viajaban como mercancías valiosas y recibían cuidados constantes en cautiverio para garantizar su supervivencia. Los investigadores sostienen que grupos reducidos de ejemplares recorrían rutas comerciales específicas, donde la alimentación y el resguardo del plumaje eran prioridades fundamentales para los mercaderes de la época.

Según la antropóloga Izumi Shimada, "muchas otras sociedades preincaicas comprendían profundamente los ecosistemas de la Amazonía" y ajustaban sus trayectos para asegurar el bienestar animal.

Además del comercio de especímenes vivos, la recolección de plumaje funcionó como un pilar en la interconexión entre la selva tropical y los desiertos costeros. Shimada indica que "las plumas eran también una moneda de cambio" dentro de circuitos mercantiles extensos. Tales hallazgos confirman la existencia de vínculos sólidos entre territorios distantes, mucho antes de que el Imperio Inca consolidara su dominio en la región sudamericana.

¿Por qué las plumas de aves amazónicas eran el máximo símbolo de poder preincaico?

El plumaje de los loros selváticos trascendía lo ornamental para convertirse en un emblema de jerarquía y autoridad en las sociedades andinas antiguas. Según Shimada, estos artículos constituían "símbolos prestigiosos de estatus" que vinculaban a los vivos con dimensiones espirituales durante ritos sagrados. Al decorar a líderes religiosos o difuntos, tales piezas otorgaban una legitimidad divina a sus portadores y se consolidaban como recursos de inmenso valor dentro de la estructura social Yschma.

La compleja red de intercambio necesaria para trasladar este material desde la Amazonía hasta los Andes subraya su relevancia en la pirámide de mando regional. El investigador George Olah destaca que "las plumas no solo eran valoradas por su colorido, sino por lo que representaban: una conexión entre la tierra, los dioses y los hombres". Debido a esta carga mística, la preservación y el transporte de dichos objetos resultaron pilares fundamentales para el ejercicio de la fe y la consolidación de la élite prehispánica.