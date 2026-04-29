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Ciencia

Un estudio revela que el 99% del oro se encuentra en un lugar inaccesible para los humanos y cómo se filtra hacia la superficie

Los investigadores descubrieron que el oro y otros metales preciosos pueden filtrarse desde el núcleo hacia la superficie a través de corrientes de magma en convección, cambiando nuestra comprensión geológica.

Un estudio revela que el 99% del oro de la Tierra permanece en su núcleo.
Un estudio revela que el 99% del oro de la Tierra permanece en su núcleo. | Foto: EY
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Un nuevo estudio científico ha confirmado que alrededor del 99% del oro de la Tierra permanece oculto en su núcleo, una zona completamente inaccesible para los humanos. Aunque este metal precioso se extrae en la corteza terrestre, lo disponible en la superficie representa solo una fracción mínima del total existente en el planeta.

Durante su formación, los elementos más pesados se hundieron hacia el interior cuando el planeta aún estaba fundido, en un proceso conocido como catástrofe del hierro. Como resultado, enormes cantidades de oro quedaron atrapadas en el núcleo metálico, donde permanecerían durante miles de millones de años.

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¿Cómo descubrieron que el oro se está filtrando hacia la superficie?

La investigación, liderada por el geoquímico Nils Messling, encontró evidencia clave en rocas volcánicas provenientes de zonas profundas del planeta. Estas muestras revelaron que ciertos metales preciosos, incluido el oro, pueden desplazarse desde el núcleo hacia la corteza a través del manto terrestre.

El mecanismo identificado implica corrientes de magma en convección que transportan materiales desde las profundidades hasta la superficie. Este hallazgo cambia la idea tradicional de un núcleo completamente aislado, pues muestra un sistema dinámico en el que los elementos pueden migrar lentamente a lo largo del tiempo geológico.

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¿Por qué el rutenio fue clave en el hallazgo?

Para demostrar el origen profundo de estos metales, los científicos analizaron isótopos de rutenio, un elemento pesado cuyas variantes presentan diferencias sutiles dependiendo de su procedencia. Estas diferencias son prácticamente imperceptibles con técnicas convencionales, por lo que el equipo desarrolló nuevos métodos de análisis de alta precisión.

Al estudiar muestras volcánicas de Hawái, detectaron una concentración elevada de rutenio-100, un isótopo característico del núcleo terrestre. Este resultado permitió confirmar que parte del material analizado no provenía del manto ni del espacio exterior, sino directamente del interior profundo del planeta.

¿Qué significa este descubrimiento para la comprensión de la Tierra?

Los resultados sugieren que no solo el oro, sino también otros metales como el paladio, rodio y platino podrían estar filtrándose lentamente desde el núcleo. Esto indica que la estructura interna de la Tierra es más activa e interconectada de lo que se pensaba anteriormente.

Según el geoquímico Matthias Willbold, estos hallazgos demuestran que el núcleo no está completamente aislado. Además, explican cómo grandes volúmenes de material caliente ascienden desde el límite entre núcleo y manto, dando origen a formaciones volcánicas como las islas de Hawái.

¿Es posible acceder a este oro en el futuro?

A pesar del descubrimiento, la posibilidad de explotar estas reservas sigue siendo inviable. Para llegar al núcleo terrestre sería necesario perforar aproximadamente 2.900 kilómetros, una hazaña fuera del alcance de la tecnología actual.

Sin embargo, el estudio no busca abrir nuevas rutas de minería, sino comprender mejor la evolución y el funcionamiento interno del planeta. Estos avances también podrían ayudar a explicar procesos similares en otros mundos rocosos del sistema solar, ampliando el conocimiento sobre la dinámica planetaria.

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