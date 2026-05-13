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Los astrónomos descubrieron que el cometa 3I/ATLAS, el visitante interestelar que se acercó a la Tierra en 2025, contiene agua con una proporción inusitada de deuterio. Esta forma, conocida como 'agua pesada', no solo es inusual, sino que tiene una cantidad de dicho isótopo de hidrógeno mucho mayor que la que encontramos en cualquier cometa de nuestro sistema solar o incluso en los océanos terrestres.

Los científicos han dedicado horas de investigación a este cometa, el tercero registrado que ha llegado desde fuera de nuestro sistema solar. A través de telescopios avanzados, como ALMA, en Chile, lograron obtener detalles sobre la composición del agua de 3I/ATLAS.

El agua en el cometa 3I/ATLAS

La investigación sobre el cometa 3I/ATLAS reveló que su agua contiene una cantidad de deuterio aproximadamente 30 veces mayor que la que se encuentra en cometas de nuestro sistema solar. El deuterio es una forma más pesada del hidrógeno, y la proporción encontrada es un indicio de las condiciones extremas en las que este cometa se formó.

El estudio reveló que 3I/ATLAS contiene niveles inusualmente altos de agua rica en deuterio denominado "agua pesada". Foto: Nature

"Este hallazgo supera todo lo que hemos visto en nuestro sistema solar, incluyendo los cometas más ricos en deuterio", señaló Luis Salazar Manzano, autor principal del estudio y estudiante doctoral en la Universidad de Michigan.

El descubrimiento sugiere que la proporción de deuterio en el agua de 3I/ATLAS no solo es rara, sino que podría ser un marcador químico de la región exacta donde el cometa se originó. Este tipo de agua se forma en condiciones muy frías, por lo que su presencia abre la puerta a nuevas teorías sobre la evolución de los cuerpos celestes fuera de nuestro sistema solar.

El origen desconocido del cometa interestelar

Los investigadores han llegado a la conclusión de que 3I/ATLAS probablemente se formó en una región mucho más fría y menos irradiada que las zonas en las que nacen los cometas de nuestro sistema solar.

"La diferencia en las condiciones de formación de nuestro sistema solar frente a otros lugares de la galaxia es clave", indicó Teresa Paneque-Carreño, coautora del estudio. Según los astrónomos, las bajas temperaturas y la menor radiación en el lugar donde se formó el cometa contribuyeron a una mayor concentración de deuterio en su agua.

Este descubrimiento no solo tiene implicaciones para el estudio de los cometas, sino que también ofrece una visión más amplia sobre los procesos de formación planetaria en diferentes partes de la Vía Láctea. En el futuro, se espera que más objetos interestelares como 3I/ATLAS proporcionen información valiosa sobre las condiciones del universo lejano y su posible relación con el nuestro.