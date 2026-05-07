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Ciencia

Arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero era en realidad una llanta de carruaje de la Edad de Hierro

El artefacto fue encontrado junto a una urna de cremación y otros objetos prehistóricos, lo que sugiere un posible entierro de élite en forma de círculo y empalizada.

Los investigadores encontraron la llanta en una fosa con restos humanos incinerados, huesos de animales y cerámicas. Foto: Avon Archaeology Highland
Los investigadores encontraron la llanta en una fosa con restos humanos incinerados, huesos de animales y cerámicas. Foto: Avon Archaeology Highland
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Durante una excavación en las Tierras Altas de Escocia, un grupo de arqueólogos halló un gran objeto metálico que, en un principio, fue confundido con una antigua maquinaria agrícola. No obstante, tras una inspección más minuciosa, determinaron que se trataba de una inusual llanta de carruaje de la Edad de Hierro, un tipo de hallazgo raro en esa zona.

Aunque hallazgos similares se habían registrado antes en Inglaterra, esta es la primera rueda de carruaje de la Edad de Hierro hallada en las Tierras Altas de Escocia. 'Son objetos extremadamente raros', declaró Andy Young, arqueólogo principal de Avon Archaeology Highland, en entrevista con BBC Scotland News. 'Ninguno de nosotros había excavado algo parecido antes. Quedamos realmente sorprendidos'.

Los investigadores creyeron que el neumático del carro fue fabricado por un herrero muy hábil. Foto: Avon Archaeology Highland

Los expertos creyeron que el neumático del carro fue fabricado por un herrero muy hábil. Foto: Avon Archaeology Highland

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Una llanta encontrada entre las ruinas

Durante los trabajos preliminares para la construcción de un campo de golf en las cercanías de Inverness, Escocia, arqueólogos realizaron un hallazgo de gran valor histórico. Además de una rueda de carruaje de la Edad de Hierro, el equipo encontró una urna de cremación correspondiente a la Edad del Bronce, con una antigüedad estimada de 3.500 años. La zona también reveló herramientas de sílex, al menos 25 estructuras de madera del periodo neolítico, cerámica decorada y evidencias de sistemas agrícolas medievales, entre ellos hornos utilizados para el secado de grano y recintos destinados al resguardo de animales. El descubrimiento confirma la ocupación prolongada del área a lo largo de distintos periodos históricos.

La urna acordonada de la Edad de Bronce antes de su reconstrucción. Foto: Avon Archaeology Highland

La urna acordonada de la Edad de Bronce antes de su reconstrucción. Foto: Avon Archaeology Highland

La llanta, fabricada en hierro forjado, habría sido colocada alrededor de una rueda de madera como refuerzo. Según Young, su construcción requirió un alto grado de habilidad metalúrgica. Es probable que haya sido hecha mediante la unión de tiras de hierro fundido y moldeada con la técnica de ajuste por contracción, que consiste en calentar el metal para encajarlo a presión sobre la madera y dejarlo enfriar rápidamente, de modo que quede fijado.

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Una tumba de élite en tiempos antiguos

Aunque aún se están realizando pruebas de datación por radiocarbono, los expertos estiman que la llanta data de aproximadamente el año 200 a. C., lo que la situaría en pleno periodo de la Edad de Hierro en Escocia (500 a. C. - 500 d. C.). Fue encontrada en una fosa junto a restos humanos incinerados, cerámica de textura gruesa y huesos de animales, en lo que parece haber sido un círculo de empalizada, una estructura funeraria delimitada por una cerca de madera.

El hallazgo se realizó durante los trabajos de un campo de golf. Foto: Avon Archaeology Highland

El hallazgo se realizó durante los trabajos de un campo de golf. Foto: Avon Archaeology Highland

El contexto del hallazgo sugiere que dos ruedas de carruaje fueron enterradas originalmente en este lugar, aunque una de ellas podría haber sido destruida por maquinaria agrícola moderna. La complejidad del entierro y el valor del material indican que la persona sepultada allí habría tenido un alto estatus; quizás sea un jefe tribal o líder de clan.

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Un vínculo entre el pasado y el presente

En cumplimiento de las mejores prácticas arqueológicas en Escocia, el círculo ceremonial fue reenterrado tras su documentación. El resto de los artefactos serán donados a museos en Inverness y Edimburgo, donde podrán ser estudiados y exhibidos al público.

'Ha sido un viaje extraordinario desde la prehistoria hasta nuestros días, justo aquí, en nuestra propia puerta', afirmó Stuart McColm, vicepresidente del desarrollo de golf de Cabot, la empresa encargada del nuevo campo. 'Es sobrecogedor pensar que nuestro nuevo campo de golf de campeonato descansará sobre un terreno tan rico en historia'.

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