El 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total marcará un evento astronómico excepcional. | Foto: NASA/mejorada con IA

El 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total marcará un evento astronómico excepcional. | Foto: NASA/mejorada con IA

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El mapa astronómico de Fred Espenak para la NASA confirma que el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un evento celestial histórico. En esa fecha, la fase máxima durará 6 minutos y 23,2 segundos, una cifra poco habitual en los registros contemporáneos. La agencia estadounidense detalla que la oscuridad absoluta permanecerá restringida al corredor central proyectado por la sombra lunar.

Esta cita astronómica destaca por su trayectoria sobre regiones densamente habitadas de Europa, África y Medio Oriente. El portal EclipseWise define el suceso como un fenómeno 'excepcionalmente largo', superior en relevancia al próximo eclipse solar del 22 de julio de 2028, según datos de Time and Date.

Un eclipse puede durar entre 2 y 3 horas. Foto: NASA

¿Qué países del mundo verán el eclipse solar total más largo del siglo?

El espectáculo astronómico solo será perceptible desde un reducido corredor ubicado en el hemisferio oriental. Según precisa EclipseWise, “la fase total” ocurrirá estrictamente bajo el trayecto de la sombra umbral lunar que recorre 10 naciones, mientras que Time and Date incorpora a Gibraltar junto con el Territorio Británico del Océano Índico en esa lista. Respecto a Latinoamérica, el fenómeno no alcanzará plenitud: Brasil experimentará un avistamiento parcial fugaz, mientras que Perú y Argentina quedan excluidos de los registros oficiales para este suceso.

España

Gibraltar

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Territorio Británico del Océano Índico

Las zonas más oscuras representan el oscurecimiento del Sol. Foto: Time and Date

¿En qué regiones será visible el eclipse parcial?

Regiones de Europa, África y Asia, junto con sectores del Atlántico y Norteamérica, observarán este evento astronómico fuera de la ruta de oscuridad total. Según estimaciones de Time and Date, cerca de 4.620 millones de personas presenciarán alguna etapa del suceso, aunque la magnitud de la ocultación solar variará en función de su posición geográfica.