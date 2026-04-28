La geografía del Sahara sudamericano alcanza los 1.230 metros de altitud, una cifra que supera a famosas estructuras en Perú. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La geografía del Sahara sudamericano alcanza los 1.230 metros de altitud, una cifra que supera a famosas estructuras en Perú. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Este paraíso desértico, situado en el Cono Sur, evoca la inmensidad del Sahara egipcio mediante médanos imponentes y montañas andinas. La región destaca por albergar una de las dunas más altas del mundo, cuya belleza atrae a viajeros de todo el mundo. El geólogo Alfred Stelzner describió estas formaciones como 'glaciares de arena', una frase que captura el contraste visual único entre el suelo árido y la cordillera.

La geografía del lugar alcanza los 1.230 metros de altitud, una cifra que supera a famosas estructuras de Perú. Dicho entorno integra el Campo de Piedra Pómez y la zona de Fiambalá, por lo que se consolidó como un destino extremo tras su paso por el Rally Dakar. Actualmente, este Sáhara sudamericano representa un hito para el turismo de aventura gracias a su majestuosidad natural y reconocimiento internacional.

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¿Cuál es el Sahara sudamericano, un destino similar al famoso desierto de Egipto?

Las Dunas de Tatón conforman un fenómeno natural asombroso en la cordillera de los Andes, donde inmensos médanos conviven con picos montañosos. En este sector sobresale la Duna Federico Kirbus, cuya elevación alcanza 1.230 metros desde su base y supera los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Dicha formación ostenta el título de la más elevada del globo, hecho que le otorga fama internacional.

La morfología del terreno experimenta variaciones constantes por la acción eólica, por lo que el escenario desértico nunca luce idéntico. Aquella vasta superficie de arena fina ofrece una atmósfera solitaria que cautiva a viajeros en busca de paz o registros fotográficos memorables. Los rayos solares tiñen el suelo con matices dorados y rojizos, lo que resalta la inmensidad del área frente al entorno rocoso.

Ese enclave de Catamarca destaca como epicentro del turismo de aventura con prácticas como sandboard o recorridos en camionetas 4x4. Su prestigio creció tras albergar competencias de escala global, específicamente el Rally Dakar, y así quedó consolidado en el mapa del deporte extremo. Los especialistas sostienen que la incursión por este paraje brinda una sensación de estar en otro mundo, lejos de las rutas tradicionales. Explorar tales horizontes garantiza una experiencia inigualable bajo el cielo sudamericano.

¿Cómo llegar a las Dunas de Tatón mediante diferentes medios de transporte?

Este majestuoso desierto de arena blanca se ubica en el departamento de Tinogasta, específicamente en el oeste catamarqueño. El acceso principal inicia desde la localidad de Fiambalá mediante la Ruta Provincial 34, tras recorrer un trayecto de 300 km desde la capital. Quienes emprendan la travesía por tierra desde Buenos Aires afrontarán un viaje de 1.200 km, labor que demanda cerca de 16 horas de conducción bajo condiciones viales óptimas.

La vía aérea representa la alternativa más veloz hacia San Fernando del Valle de Catamarca, con vuelos de 2 horas de duración. Posteriormente, el traslado exige el alquiler de camionetas 4x4 o servicios especializados, dado que la superficie arenosa dificulta el tránsito de vehículos estándar. Según los expertos del área, "las excursiones guiadas ofrecen traslados, guías locales y una experiencia más segura y enriquecedora para explorar la región". Una planificación rigurosa garantiza el éxito de esta aventura en el corazón del norte argentino.

¿Qué actividades ofrece el desierto catamarqueño?

Las Dunas de Tatón representan el refugio perfecto si buscas adrenalina mediante el sandboard. Los viajeros descienden por laderas gigantescas de arena blanca bajo una panorámica montañosa inigualable. Esa práctica deportiva atrae a entusiastas de los desafíos extremos hacia un entorno desértico único, donde la libertad fluye en cada deslizamiento.

El terreno favorece travesías dinámicas por paisajes circundantes con vehículos todoterreno. Fotógrafos profesionales eligen este destino durante el atardecer para capturar tonalidades solares asombrosas sobre el suelo árido. Según un experto local, es un lugar que se adapta perfectamente para la fotografía; la luz cambia constantemente, lo que ofrece imágenes realmente impactantes.