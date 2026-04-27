Una misteriosa esfera dorada fue encontrada en el océano: después de dos años, los científicos descubrieron qué era

La esfera dorada fue hallado en el fondo del Golfo de Alaska. Foto: NOAA Ocean Exploration/Seascape Alaska

La esfera dorada fue hallado en el fondo del Golfo de Alaska. Foto: NOAA Ocean Exploration/Seascape Alaska

Durante una expedición en el océano Pacífico frente a Alaska, un equipo de biólogos marinos encontró una pequeña esfera dorada, lisa y adherida a una roca a más de 3.000 m de profundidad. El objeto no logró identificarse en un primer momento, pero los últimos estudios revelaron que es algo secretado por una misteriosa criatura llamada Relicanthus daphneae.

El hallazgo ocurrió en 2023 durante una misión de la National Oceanic and Atmospheric Administration. A pesar de que fue llevada para examinarla en un laboratorio, los investigadores no lograron determinar de qué se trataba. Durante meses, surgieron teorías sobre si podía ser un huevo, una esponja de mar o incluso una colonia de microbios.

No resultó ser un huevo ni una esponja, sino algo secretado por una anémona. Foto: NOAA Fisheries

Una especie que desconcertó a los científicos

La esfera fue recolectada por un robot submarino durante la expedición Seascape Alaska 5. Su aspecto brillante y su textura suave desconcertaron por completo al equipo. “Todos se quedaron como: '¿Qué demonios? ¿Qué es eso?’”, declaró Allen Collins, zoólogo del Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian en Washington, D. C., a Live Science.

Imagen de cerca del “esfera dorada” en el laboratorio de la Institución Smithsonian. Foto: NOAA Fisheries

"Lo primero que buscábamos era la anatomía macroscópica", dijo. "¿Hay boca en alguna parte? ¿Podemos encontrar músculos? El tipo de cosas que nos indicarían que se trata de algún tipo de animal en particular. Y no encontramos nada de eso".

Fue entonces cuando decidieron analizarla en detalle bajo el microscopio. Allí descubrieron células urticantes conocidas como nematocistos, típicas de un grupo de animales marinos que incluye medusas, corales y anémonas.

La clave estuvo en el ADN

El siguiente paso fue realizar pruebas genéticas. Los resultados revelaron la presencia de ADN de múltiples microorganismos, pero también de Relicanthus daphneae. Su identificación final llegó gracias a Estefanía Rodríguez, curadora de invertebrados marinos, quien reconoció que la esfera no era un ser vivo completo, sino una estructura.

La "esfera" eran secreciones de la criatura marina de profundidad parecida a una anémona, Relicanthus daphneae. Foto: NOAA Ocean Exploration

En concreto, se trataba de una especie de 'cubierta' o cutícula que secreta para adherirse a las rocas del fondo del océano. Es decir, el misterioso objeto dorado era en realidad un rastro dejado por este extraño animal. El trabajo está publicado en el servidor de preimpresiones bioRxiv y aún no ha sido revisado por pares.

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Una señal de una criatura aún enigmática

Relicanthus daphneae es una criatura poco conocida que habita en las profundidades del océano, a menudo cerca de fuentes hidrotermales. Aunque se parece a una anémona, los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre con qué grupo exacto se relaciona.

Se cree que este organismo puede desplazarse lentamente por el fondo marino, crear nuevas estructuras para fijarse a las rocas y dejar atrás las anteriores. Esto explicaría por qué la esfera dorada estaba sola, sin el animal que la dejó.

El descubrimiento no solo resuelve un misterio que duró más de dos años, sino que también evidencia cuánto desconocemos sobre esas profundidades.