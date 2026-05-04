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Ciencia

El lago que "convierte en piedra" a los animales gracias a sus aguas con sodio, componente clave en la momificación egipcia

La combinación de carbonato de sodio y trona transforma el lago en un laboratorio natural, donde la fauna común no puede sobrevivir.

El lago que "petrifica" animales está ubicado en el Gran Valle del Rift y posee una composición letal originada por la actividad del volcán Ol Doinyo Lengai.
El lago que "petrifica" animales está ubicado en el Gran Valle del Rift y posee una composición letal originada por la actividad del volcán Ol Doinyo Lengai. | Ilustración con IA/ChatGPT/BBC
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Uno de los ecosistemas más letales y extraños del mundo está situado en el norte de Tanzania. Este cuerpo hídrico posee un pH oscilante, junto con temperaturas que alcanzan los 60 °C, factores que resultan fatales para casi cualquier organismo. La ciencia explica que ese fenómeno ocurre por la presencia del carbonato de sodio, componente que otorga al lugar su fama como “el lago que petrifica animales”, según National Geographic.

La denominación del sitio deriva de ese mineral que hasta los antiguos egipcios empleaban durante la momificación para desecar tejidos de manera efectiva. Ese elemento permite que los cadáveres de las aves mantengan su estructura intacta y actúa como una técnica de preservación natural que emula los ritos funerarios históricos.

La superficie reflectante del Lago Natron confunde a las aves, que caen al agua como ante un cristal. Foto: BBC

La superficie reflectante del Lago Natron confunde a las aves, que caen al agua como ante un cristal. Foto: BBC

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¿Por qué ese lago convierte a los animales en estatuas salinas?

El Lago Natron, ubicado en el Gran Valle del Rift, posee una composición letal originada por la actividad del volcán Ol Doinyo Lengai. Sus aguas concentran niveles masivos de carbonato de sodio y trona, sustancias que elevan la alcalinidad hasta un pH superior a 10. Dicha química hostil actúa como un escudo contra la putrefacción biológica tradicional, pues transforma el entorno en un laboratorio natural donde la supervivencia resulta casi imposible para la fauna común.

Cuando un ejemplar perece en este ecosistema, los tejidos experimentan una deshidratación fulminante debido al contacto con las sales cáusticas. Los depósitos minerales recubren los restos orgánicos y crean una armadura rígida que les otorga una apariencia de escultura inerte, impulsada por el calor extremo y la desecación constante que evitan la descomposición del cadáver.

Varios pájaros y murciélagos fueron arrastrados por el agua a la costa del Lago Natrón. Foto: BBC

Varios pájaros y murciélagos fueron arrastrados por el agua a la costa del Lago Natrón. Foto: BBC

Existe un vínculo histórico fascinante entre este proceso y los ritos funerarios del antiguo Egipto, pues los embalsamadores utilizaban natrón para absorber la humedad de los cuerpos. El lago replica de forma espontánea esa técnica milenaria al emplear una mezcla química idéntica que calcifica los organismos. Aunque la ciencia aclara que no existe una conversión lítica real, el resultado visual de este mecanismo de conservación permanece como un testimonio petrificado de la fuerza geoquímica africana.

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¿Qué secretos oculta el ecosistema extremo del Lago Natron?

Este paraje tanzano constituye el principal refugio reproductivo del flamenco enano en África Oriental, una criatura emblemática que aprovecha la inaccesibilidad de las plataformas salinas frente a posibles atacantes. Millones de aves arriban anualmente para nutrirse de microorganismos y algas halófilas. La presencia de este entorno alcalino garantiza la supervivencia de dicha avifauna, que halla en este nicho geológico un santuario idóneo para su anidación masiva.

La diversidad biológica incluye peces especializados, como la Alcolapia alcalica, un tipo de tilapia con adaptaciones fisiológicas únicas para habitar manantiales periféricos menos cáusticos. Esos organismos demuestran una resistencia asombrosa ante parámetros ambientales severos, mientras la comunidad científica utiliza el sitio como un análogo natural de ambientes extremos que podría ofrecer pistas sobre condiciones de vida en otros planetas. Tales investigaciones resaltan cómo la fluctuación estacional entre sequías y lluvias transforma la superficie lacustre, pues altera la disponibilidad alimenticia del hábitat.

El fotógrafo Nick Brandt reubica restos del lago Natrón:

El fotógrafo Nick Brandt reubica restos del lago Natrón: "Resucitadas, revividas en la muerte", seres de estética letal. Foto: BBC

La relevancia conservacionista de esta zona Ramsar trasciende su belleza visual, pues enfrenta tensiones constantes por proyectos de extracción de soda y el manejo hídrico regional. El resguardo de su geología singular resulta vital para proteger una biodiversidad que no existe en ninguna otra parte del globo terráqueo.

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