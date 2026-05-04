HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

José María Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Ciencia

Estas pirámides se encuentran a más de 1.000 kilómetros de las construidas en Egipto, pero ¿qué hacen aquí?

El río Nilo fue clave para que otra civilización no muy conocida ascienda al poder y para que su sociedad logre desarrollarse.

Las pirámides de Jebel Barkal en el norte de Sudán. Foto: Shutterstock
Las pirámides de Jebel Barkal en el norte de Sudán. Foto: Shutterstock
Compartir

Cuando se habla de Egipto, la imagen que suele venir a la mente es la de las gigantescas píramides de Giza, en las afueras de El Cairo. Sin embargo, a más de mil kilómetros de allí se encuentra la antigua ciudad de Napata, cerca del monte Jebel Barkal, en Sudán, donde existe otro conjunto de estructuras mucho menos conocidas.

Aunque hoy gran parte del lugar está en ruinas, este territorio fue uno de los centros políticos, religiosos y culturales más importantes del antiguo Reino de Kush, una poderosa civilización africana que llegó a gobernar parte del continente hace más de 2.700 años.

Según los arqueólogos, el Nilo desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de lo que hoy es Kebel Barkal. Foto: AFP

Según los arqueólogos, el Nilo desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de lo que hoy es Kebel Barkal. Foto: AFP

PUEDES VER: Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

lr.pe

Una civilización africana que adoptó y transformó la tradición egipcia

Napata se ubicaba en Nubia, una región rica en recursos naturales situada a lo largo del río Nilo. Durante siglos, esta zona estuvo bajo influencia y control del antiguo Egipto, pero con el tiempo el Reino de Kush se fortaleció hasta convertirse en una potencia regional.

La mayoría de los templos de este lugar se encuentran en ruinas, al pie de la montaña sagrada llamada Barkal. Foto: AFP

La mayoría de los templos de este lugar se encuentran en ruinas, al pie de la montaña sagrada llamada Barkal. Foto: AFP

Hacia el año 700 a. C., los gobernantes kushitas expandieron su dominio y dieron origen a la llamada Dinastía XXV. Fue en este periodo cuando adoptaron varias tradiciones egipcias, entre ellas la construcción de templos, tumbas monumentales y pirámides.

Sin embargo, las estructuras de Kush no son una copia exacta de las egipcias. Según UNESCO, estas tienen características propias: son más pequeñas, más empinadas y fueron construidas con técnicas diferentes. Bajo ellas eran enterrados reyes y reinas, al igual que en Giza.

PUEDES VER: Científicos proponen la nave definitiva de 58 km de largo que llevaría a 2.400 personas a Alfa Centauri en un viaje interestelar de 400 años

lr.pe

El secreto que permitió el auge de Napata

Una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences reveló que la prosperidad de Napata se produjo gracias al cambio del comportamiento del río Nilo hace unos 4.000 años.

Ruinas del Templo de Amón en Jebel Barkal. Foto: Wikimedia

Ruinas del Templo de Amón en Jebel Barkal. Foto: Wikimedia

Los arqueólogos descubrieron que, durante miles de años, el Nilo excavó su propio valle. Pero luego el terreno comenzó a estabilizarse, permitiendo que el río depositara sedimentos y formara una extensa llanura fértil. Además, la llamada Cuarta Catarata del Nilo ayudó a ralentizar el flujo del agua y favoreció la acumulación de limo y arcilla.

Este proceso creó un suelo estable y productivo, ideal para la agricultura y el asentamiento humano. También redujo el riesgo de inundaciones extremas, mientras mantenía acceso constante al agua, algo crucial para el desarrollo de una gran ciudad antigua.

PUEDES VER: China desafía la lógica y lanza la primera ‘central eléctrica que vuela’ capaz de generar un megavatio de energía

lr.pe

Jebel Barkal, el corazón sagrado de Kush

Muy cerca de las pirámides se levanta Jebel Barkal, una montaña de arenisca considerada sagrada por los kushitas. A sus pies se construyeron templos, palacios y complejos funerarios que convirtieron a Napata en un centro ceremonial de enorme importancia.

“En Sudán, la geología de la región crea rápidos, cascadas e islas a lo largo del Nilo que dificultan los viajes y fragmentan los asentamientos”, dijo el arqueólogo Geoff Emberling, de la Universidad de Michigan.

Aunque estas estructuras son mucho más jóvenes que la Gran Pirámide de Keops, de más de 4.600 años, representan una prueba del poder y la sofisticación del Reino de Kush, una civilización africana que durante siglos rivalizó con Egipto y dejó uno de los paisajes arqueológicos más fascinantes del continente.

Notas relacionadas
Arqueólogos descubren el mayor tesoro vikingo con 3.000 monedas de plata: “Los detectores no paraban de pitar”

Arqueólogos descubren el mayor tesoro vikingo con 3.000 monedas de plata: “Los detectores no paraban de pitar”

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Una diosa del Olimpo reaparece después de 2.000 años: descubren una estatua de Atenea de mármol enterrada en Turquía

Una diosa del Olimpo reaparece después de 2.000 años: descubren una estatua de Atenea de mármol enterrada en Turquía

LEER MÁS
Arqueólogos descubren el mayor tesoro vikingo con 3.000 monedas de plata: “Los detectores no paraban de pitar”

Arqueólogos descubren el mayor tesoro vikingo con 3.000 monedas de plata: “Los detectores no paraban de pitar”

LEER MÁS
En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave definitiva de 58 km de largo que llevaría a 2.400 personas a Alfa Centauri en un viaje interestelar de 400 años

Científicos proponen la nave definitiva de 58 km de largo que llevaría a 2.400 personas a Alfa Centauri en un viaje interestelar de 400 años

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Un estudio revela que el 99% del oro se encuentra en un lugar inaccesible para los humanos y cómo se filtra hacia la superficie

Un estudio revela que el 99% del oro se encuentra en un lugar inaccesible para los humanos y cómo se filtra hacia la superficie

LEER MÁS
Una misteriosa esfera dorada fue encontrada en el océano: después de dos años, los científicos descubrieron qué era

Una misteriosa esfera dorada fue encontrada en el océano: después de dos años, los científicos descubrieron qué era

LEER MÁS
Científicos canadienses descubren un detergente natural y sencillo que elimina el pesticida de la fruta

Científicos canadienses descubren un detergente natural y sencillo que elimina el pesticida de la fruta

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025