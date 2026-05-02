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Ciencia

El camino hacia un mundo subterráneo en Egipto: túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

Los avances tecnológicos permitieron identificar una compleja red de corredores, lo que sugiere que esta antigua civilización aún guarda secretos arquitectónicos sin resolver.

Túneles entre la Gran Esfinge y las pirámides podrían abrirse a un mundo subterráneo olvidado. Foto: Armando Mei / DailyMail
Túneles entre la Gran Esfinge y las pirámides podrían abrirse a un mundo subterráneo olvidado. Foto: Armando Mei / DailyMail
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El egiptólogo Armando Mei y su equipo arqueológico descubrieron una red de túneles secretos y columnas de piedra bajo la meseta de Giza, cerca de la Gran Esfinge y las pirámides de Keops y Kefrén. Estas estructuras podrían contener la clave de un mundo olvidado que demuestra el nivel de precisión y los conocimientos de ingeniería en el antiguo Egipto.

El hallazgo de Mei y su Proyecto Kefrén se encuentra en el triángulo entre la Esfinge y las dos pirámides. El primer pozo, ubicado al noreste del monumento, presenta una abertura cuadrada excavada en roca que desciende hasta unos 40 metros, aproximadamente la altura de un edificio de 12 plantas. Sus paredes, también cuadradas, están revestidas con piedra caliza y arenisca y se asemejan a estructuras antiguas. A unos 12 metros de profundidad, la abertura se encuentra rodeada por una cavidad amplia, de cerca de 24 metros de ancho, aparentemente diseñada con tanta exactitud que no podría formarse de manera natural.

Junto a la calzada procesional de Kefrén, una rampa cubierta conecta el Templo del Valle con su pirámide. Foto: Armando Mei

Junto a la calzada procesional de Kefrén, una rampa cubierta conecta el Templo del Valle con su pirámide. Foto: Armando Mei

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La conexión entre el Templo del Valle y Kefrén

A pocos metros del primer pozo, se alinea el segundo con gran precisión cerca del Corredor Procesional de Kefrén, el pasaje que conectaba el Templo del Valle con el complejo de la pirámide. La existencia de dos de estas puertas verticales idénticas sugiere un sistema de ingeniería cuidadosamente planificado, más que un diseño aleatorio.

Pozo cerca a Keops donde su entrada estaba reforzada con bloques de contención. Foto: Armando Mei

Pozo cerca a Keops. La entrada estaba reforzada con bloques de contención. Foto: Armando Mei

Por su parte, el tercer pozo, situado en el lado oriental de Keops, es el más impresionante. Su entrada, reforzada con bloques de piedra, conduce a una cavidad diseñada para elevar o guiar objetos desde el subsuelo, lo que apunta a un uso frecuente y posiblemente a una función práctica o ritual.

La corta distancia entre los tres túneles, de menos de 50 metros, sugiere un patrón geométrico intencional que refleja la alineación de las propias pirámides. Los constructores del antiguo Egipto parecen haber concebido un diseño interconectado entre la superficie y el subsuelo, con indicios claros de una correspondencia con el cielo, en particular con el cinturón de Orión.

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El propósito perdido de los caminos bajo Giza

El equipo de Mei utilizó tecnologías de georradar y tomografía que identificaron la red interconectada de cavidades alrededor de la Esfinge, lo que plantea interrogantes entre los investigadores sobre el verdadero propósito de estas estructuras. ¿Formaban parte de un sistema hidráulico vinculado al río Nilo? ¿De una red de ceremonias y rituales secretos? ¿O tal vez de las cámaras ocultas descritas por el historiador griego Heródoto hace más de 2000 años, quien mencionó la existencia de unas 3.000 salas subterráneas y una gran pirámide oculta?

Armando Mei estudió la meseta de Giza, utilizando tecnologías avanzadas para descubrir estructuras ocultas. Foto: Armando Mei

Armando Mei estudió la meseta de Giza, utilizando tecnologías avanzadas para descubrir estructuras ocultas. Foto: Armando Mei

Lo asombroso es que el diseño interior de estas estructuras exhibe una precisión comparable con la majestuosidad de las construcciones en la superficie. Las columnas podrían haber funcionado como portales verticales que conectaban una red de túneles y cámaras bajo la meseta, al unir de manera armoniosa arquitectura, ingeniería, filosofía y rituales antiguos.

"Durante décadas se ha pasado por alto el verdadero alcance del mundo subterráneo de Giza, pero estos pozos pueden finalmente revelar un capítulo perdido de ingeniería y prácticas ceremoniales antiguas", explica Armando Mei en un artículo de Daily Mail.

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Un mundo subterráneo

El propósito final de estos pozos y túneles sigue siendo un enigma, pero su precisión demuestra que los antiguos egipcios no dejaron nada al azar. Estos hallazgos podrían representar la puerta de entrada a un mundo subterráneo lleno de misterio y reliquias ocultas, capaz de transformar nuestra comprensión de aquella civilización y darle una perspectiva completamente nueva.

"Lo que se esconde en el fondo de estos pozos sigue siendo un misterio. Sin embargo, cada medición, cada imagen de radar, apunta a una única conclusión: la meseta de Giza aún esconde secretos que podrían transformar nuestra comprensión del antiguo Egipto", comenta Mei.

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