Una diosa del Olimpo reaparece después de 2.000 años: descubren una estatua de Atenea de mármol enterrada en Turquía

Una estatua de la diosa Atenea fue descubierta en el teatro occidental de Laodicea en Turquía. Foto: Wikimedia

Una estatua de la diosa Atenea fue descubierta en el teatro occidental de Laodicea en Turquía. Foto: Wikimedia

Un descubrimiento arqueológico surgió en la antigua ciudad de Laodicea, en Turquía, donde las excavaciones revelaron una estatua de mármol de dos metros de altura que representa a la diosa griega Atenea. El hallazgo, anunciado por el Ministerio de Cultura y Turismo del país, es considerado como una contribución importante a la comprensión del patrimonio cultural y artístico de la región.

La escultura fue desenterrada en el Teatro Oeste, un sitio conocido por su rica historia y su arquitectura monumental. La figura estaba dentro del edificio del escenario, entre escombros y boca abajo. Si bien la cabeza aún no ha sido recuperada, la estructura restante se conserva en gran parte intacta.

La estatua, elaborada en mármol blanco, mide aproximadamente 2 metros de altura y representa a Atenea de pie sobre una base circular. Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía.

Una mirada a la antigua Grecia

Laodicea es reconocida desde hace mucho tiempo como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Anatolia. Famosa en la antigüedad como un próspero centro de comercio, cultura y producción textil.

La figura presenta una égida en su pecho —un elemento ornamental tradicionalmente asociado con Atenea— que muestra la cabeza de Medusa rodeada de serpientes. Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

El Teatro Oeste, donde se encontró la estatua de Atenea, data del siglo II a. C. y cuenta con un imponente escenario de tres pisos sostenido por hileras de columnas. Según los expertos, este espacio no solo se utilizaba para representaciones teatrales, sino que también servía como plataforma para la narración de historias culturales. Entre las columnas se exhibían esculturas que mostraban escenas mitológicas, deidades e incluso episodios de las epopeyas de Homero.

Las recientes excavaciones realizadas entre 2024 y 2025 ya han sacado a la luz numerosas figuras que ilustran relatos legendarios, como el viaje de Odiseo, incluyendo sus encuentros con los lestrigones, el cíclope Polifemo y el monstruo marino Escila.

Características del monumento encontrado en Turquía

Tallada en mármol blanco, la estatua mide casi 2 metros de altura y muestra a Atenea de pie sobre una base circular. A pesar de la ausencia de la cabeza, la escultura exhibe un excepcional nivel de detalle artístico. La diosa aparece vestida con un peplo sin mangas de fina textura (una prenda tradicional griega), junto con una capa que le cubre el cuello.

La escultura fue descubierta durante unos trabajos de excavación y restauración. Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

Uno de los detalles más llamativos es el de la égida en su pecho —un elemento ornamental tradicional asociado con ella— que muestra la cabeza de Medusa rodeada de serpientes. El intrincado tallado de los pliegues de la prenda y la representación naturalista de la tela demuestran un alto nivel de maestría por parte del maestro autor.

Los expertos también han destacado su singular tipología, en particular la presencia de una capa alrededor del cuello, algo poco común en expresiones similares. Además, la parte posterior presenta un acabado tosco, lo que indica que se ubicaba en un nicho o entre columnas, donde solo la parte frontal sería visible para los espectadores.

Rasgos que conectan cultura, historia y simbolismo

El análisis estilístico sugiere que la estatua refleja las tradiciones artísticas clásicas del período augusteo (27 a. C. – 14 d. C.), una época marcada por el resurgimiento de la estética griega clásica bajo el dominio romano. Este “primer estilo clásico” se caracteriza por proporciones equilibradas, detalles refinados y un énfasis en las formas idealizadas.

Curiosamente, si bien Atenea es muy conocida como diosa de la sabiduría y la guerra, su representación en el lugar del yacimiento parece enfatizar un aspecto diferente de su identidad. Los registros históricos indican que la ciudad fue un importante centro de producción textil en la antigüedad, y las inscripciones sugieren que se celebraban festivales en su honor relacionados con el tejido y la artesanía. Esta interpretación local resalta la adaptabilidad de las figuras mitológicas a diferentes contextos culturales.