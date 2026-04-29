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Ciencia

Científicos chinos descubren un mineral en la Luna que podría modificar radicalmente la tecnología LED en la Tierra

Este nuevo material, con partículas más finas que un cabello humano, podría convertirse en un componente clave para futuras fuentes de iluminación más eficientes.

El mineral, identificado a partir de un meteorito lunar, cuenta con una estructura vítrea y partículas de 3 a 25 micrómetros.
El mineral, identificado a partir de un meteorito lunar, cuenta con una estructura vítrea y partículas de 3 a 25 micrómetros. | Foto: AFP
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El descubrimiento de un nuevo mineral en la Luna ha despertado el interés de la comunidad científica por su potencial impacto en la tecnología LED. Investigadores chinos identificaron recientemente este material tras analizar un meteorito lunar, ampliando así el número de compuestos únicos hallados en el satélite natural.

Este avance no solo aporta datos clave sobre la geología lunar, sino que también abre la puerta a posibles aplicaciones en la Tierra. La capacidad fluorescente del mineral podría optimizar el funcionamiento de las bombillas LED, aunque su uso práctico todavía sigue en fase de investigación.

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¿Qué tiene de especial el mineral descubierto en la Luna?

El material, denominado changesita cerio-magnesio, presenta una estructura vítrea, transparente y frágil, con partículas cuyo tamaño oscila entre 3 y 25 micrómetros. A pesar de su diminuta escala, destaca por su intensa emisión fluorescente, una propiedad que lo convierte en un candidato prometedor para mejorar sistemas de iluminación.

Este hallazgo se suma a otros avances logrados por el país asiático en el estudio del satélite gracias a sus misiones Chang’e. De hecho, anteriormente ya se había identificado un compuesto relacionado, lo que refuerza la relevancia científica de estos estudios para comprender mejor el entorno lunar.

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¿Cómo podría este mineral mejorar la tecnología LED?

Las bombillas LED funcionan mediante un semiconductor que permite el movimiento de electrones entre capas con distinta carga. Cuando estos electrones ocupan espacios vacíos, liberan energía en forma de luz, originalmente de color azul. Para obtener luz blanca, se recurre a materiales fluorescentes que transforman parte de esa emisión en tonos amarillos.

La elevada capacidad fluorescente del nuevo mineral podría hacer este proceso mucho más eficiente y generar iluminación blanca con menor consumo energético. Sin embargo, su aplicación real enfrenta limitaciones importantes, ya que la extracción en la Luna no es viable en la actualidad y se desconoce la disponibilidad del recurso.

Por ahora, el valor principal de este descubrimiento radica en el conocimiento científico. El estudio de estos compuestos permite entender mejor las diferencias entre la Tierra y su satélite, y aporta pistas sobre las condiciones que dieron forma a ambos cuerpos celestes.

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