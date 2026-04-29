Científicos canadienses descubren un detergente natural y sencillo que elimina el pesticida de la fruta

Una sustancia hecha con almidon, hierro y ácido tánico logró limpiar hasta el 96% de los pesticidas en manzanas. Foto: Unplash

Una sustancia hecha con almidon, hierro y ácido tánico logró limpiar hasta el 96% de los pesticidas en manzanas. Foto: Unplash

Científicos de la Universidad de Columbia Británica descubrieron una solución con almidón que podría ayudar a preservar la salud de los consumidores y fortalecer la seguridad alimentaria. Este limpiador de frutas natural y biodegradable elimina hasta el 96% de los residuos de pesticidas, a la vez que ralentiza el oscurecimiento y la pérdida de humedad.

A pesar de que existen normas estrictas para el uso de plaguicidas en la producción agrícola, una pequeña parte de estas sustancias aún termina en los platos y en el organismo de las personas, en especial si consumen abundantes frutas y verduras como parte de una dieta saludable. Los hallazgos se publicaron en ACS Nano.

¿Cómo se creó este limpiador de vegetales?

Los investigadores elaboraron el limpiador principalmente con diminutas partículas de almidón, un carbohidrato que puede obtenerse de la papa y el maíz. Luego, les añadieron hierro y ácido tánico; esta última sustancia es un compuesto vegetal natural que da sabor a bebidas como el vino y el té.

La mezcla de todos los ingredientes formó una solución esponjosa y pegajosa que extrae los residuos de pesticidas de la superficie de la fruta.

(De izquierda a derecha) La Dra. Tianxi Yang con las estudiantes investigadoras Ivy Chiu y Ling Guo. Foto: Univesidad de Columbia Británica

'Nuestro objetivo era crear un método de lavado sencillo, seguro y asequible que mejorara tanto la seguridad como la calidad de los alimentos', afirmó la Dra. Tianxi Yang, autora principal del estudio. 'La gente no debería tener que elegir entre comer productos frescos y preocuparse por lo que contienen'.

El limpiador de insecticidas en prueba

Los científicos realizaron experimentos en los que recubrieron manzanas con tres pesticidas de uso común, en cantidades que podrían registrarse en condiciones reales: casi 10 miligramos por litro.

El limpiador eliminó entre el 86% y el 96% del plaguicida de la fruta, y fue mucho más efectivo que lavarlas con agua del grifo o frotarlas con bicarbonato de sodio. Los métodos convencionales suelen eliminar menos de la mitad.

Tras lavarlas, la fruta puede sumergirse brevemente en el agente de limpieza. Esto la recubrirá con una fina capa comestible y biodegradable.

Los expertos observaron que las manzanas tratadas de esta manera tardan más en oxidarse en las superficies cortadas y conservan mejor su contenido de humedad, incluso después de almacenarse en el refrigerador durante varios días.

Sin embargo, las uvas enteras se conservaron turgentes y jugosas por más de dos semanas a temperatura ambiente después del tratamiento con almidón, hierro y ácido tánico.

Yang y sus colegas esperan ahora desarrollar un producto que pueda utilizarse fácilmente en la vida cotidiana.